سالن‌ مطالعه دو دانشکده مهندسی دانشگاه صنعتی امیرکبیر باز طراحی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی امیر کبیر، سالن مطالعه دانشکدههای مهندسی مکانیک و مهندسی برق که با هدف بهبود فضای مطالعه و ایجاد محیطی آرامتر و کاربردیتر برای دانشجویان، بازطراحی و بهسازی شده بود؛ توسط مجتبی صدیقی رئیس دانشکده مهندسی مکانیک و رضا صراف شیرازی رئیس دانشکده مهندسی برق افتتاح شد.
سالن مطالعه دانشکدههای مهندسی مکانیک و مهندسی برق در مساحتی بیش از ۴۵۰ متر مربع، علاوه بر بهسازی ظاهری سالن، تجربه حضور و مطالعه دانشجویان نیز مورد توجه قرار گرفته است. بر همین اساس، در انتخاب رنگ و عناصر بصری فضای سالن از نظر تخصصی طراح داخلی استفاده و کالیته رنگی متناسب با کاربری فضای مطالعه انتخاب شده است.
در طراحی داخلی سالن، جزئیاتی از جمله قابهای تصویری نیز با هدف مشخص انتخاب و چیدمان شدهاند. استفاده از تصاویر سیاهوسفید، ضمن ایجاد هویت بصری یکپارچه در سالن، با این رویکرد انجام شده است که در زمان خستگی ذهنی، توجه به تصاویر موجود در فضا بتواند فرصتی برای مکث و آرامش دانشجویان فراهم کند.
همچنین مجموعهای از جملههای کوتاه و الهامبخش با محوریت یادگیری، پرسشگری، تلاش و ساختن آینده برای دیوارهای سالن انتخاب شده است تا در کنار فضای مطالعه، یادآور مسیر رشد و تلاش دانشجویان باشد.
در بخش دیگری از این طرح، چیدمان سالن بهطور کامل مورد بازنگری قرار گرفته تا با استفاده بهتر از فضای موجود، ظرفیت بهرهبرداری افزایش یابد و در عین حفظ آرامش و نظم محیط، امکان استفاده مؤثرتر دانشجویان از سالن فراهم شود.
این طرح با همکاری مشترک دانشکدههای مهندسی مکانیک و مهندسی برق و با هدف ایجاد فضای مناسبتر برای مطالعه، تمرکز و حضور دانشجویان در دانشکده اجرا شده است.
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