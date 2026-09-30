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۸ مهر ۱۴۰۵، ۹:۰۶

غراوی: درآمد دهیاری‌ها پاسخگوی هزینه‌ های عمرانی نیست

غراوی: درآمد دهیاری‌ها پاسخگوی هزینه‌ های عمرانی نیست

رشت- معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان با اشاره به افزایش هزینه‌های جاری و کاهش منابع درآمدی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها گفت: سرانه درآمد دهیاری‌ها پاسخگوی هزینه‌ های عمرانی نیست.

به گزارش خبرنگار مهر، میر محمد غراوی صبح چهارشنبه در نشست تخصصی معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های کشور، با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر مدیریت شهری و روستایی اظهار کرد: افزایش نرخ تورم و کاهش درآمدها موجب شده است فعالیت‌های عمرانی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با محدودیت‌هایی مواجه شود.

وی با بیان اینکه هزینه‌های جاری نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است، افزود: در چنین شرایطی طبیعی است که توان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای اجرای پروژه‌های عمرانی کاهش پیدا کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان با اشاره به وضعیت شهرداری‌های استان گفت: گیلان دارای ۵۶ شهرداری مصوب است و مجموع بودجه این شهرداری‌ها به ۲۳ هزار و ۹۷۳ میلیارد تومان رسیده که رشد ۶۳ درصدی را نشان می‌دهد.

غراوی ادامه داد: بخش قابل توجهی از این افزایش بودجه ناشی از شرایط تورمی است و مدیریت شهری و روستایی در استان با مسائل و مشکلات ناشی از افزایش هزینه‌ها دست و پنجه نرم می‌کند.

وی با اشاره به ویژگی‌های گیلان به عنوان یکی از استان‌های پرتردد کشور بیان کرد: گیلان سالانه میزبان شمار زیادی از مسافران و گردشگران است و علاوه بر آن، استان با روند مهاجرت و افزایش جمعیت شناور نیز مواجه است؛ موضوعی که فشار بیشتری بر زیرساخت‌ها و خدمات شهری و روستایی وارد می‌کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان با تأکید بر مشکلات دهیاری‌ها تصریح کرد: سرانه درآمد دهیاری‌ها پاسخگوی نیازها و هزینه‌های فعالیت‌های عمرانی آنها نیست و باید برای تقویت منابع درآمدی و تأمین اعتبارات مورد نیاز این بخش چاره‌اندیشی شود.

غراوی با اشاره به پیگیری مطالبات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها افزود: موضوع حقوق و مطالبات دهیاری‌ها در کمیسیون‌های مختلف دولت و مجلس پیگیری می‌شود و تلاش داریم مسائل و مشکلات این حوزه را از مسیرهای قانونی دنبال کنیم.

وی همچنین به تغییرات ایجادشده در ماده ۴۲ اشاره کرد و گفت: در این بخش بخشی از اختیارات شهرداری‌ ها کاهش یافته و این مسئله بر منابع اصلی درآمدی آنها اثر گذاشته است؛ بنابراین لازم است در سیاست‌ گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مدیریت شهری، شرایط مالی و درآمدی شهرداری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان در ادامه با اشاره به موضوع قیر یارانه‌ای تصریح کرد: انتظار می‌رود متناسب با نیاز و شرایط موجود، سهم قیر یارانه‌ای اختصاص‌ یافته به شهرداری‌ ها و دهیاری‌ها نیز افزایش پیدا کند تا امکان اجرای پروژه‌ های عمرانی و بهسازی معابر در شهرها و روستاها فراهم شود.

کد مطلب 6963223

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