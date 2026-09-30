به گزارش خبرنگار مهر، میر محمد غراوی صبح چهارشنبه در نشست تخصصی معاونان هماهنگی امور عمرانی استانداری‌های کشور، با اشاره به شرایط اقتصادی حاکم بر مدیریت شهری و روستایی اظهار کرد: افزایش نرخ تورم و کاهش درآمدها موجب شده است فعالیت‌های عمرانی شهرداری‌ها و دهیاری‌ها با محدودیت‌هایی مواجه شود.

وی با بیان اینکه هزینه‌های جاری نیز به شکل قابل توجهی افزایش یافته است، افزود: در چنین شرایطی طبیعی است که توان شهرداری‌ها و دهیاری‌ها برای اجرای پروژه‌های عمرانی کاهش پیدا کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان با اشاره به وضعیت شهرداری‌های استان گفت: گیلان دارای ۵۶ شهرداری مصوب است و مجموع بودجه این شهرداری‌ها به ۲۳ هزار و ۹۷۳ میلیارد تومان رسیده که رشد ۶۳ درصدی را نشان می‌دهد.

غراوی ادامه داد: بخش قابل توجهی از این افزایش بودجه ناشی از شرایط تورمی است و مدیریت شهری و روستایی در استان با مسائل و مشکلات ناشی از افزایش هزینه‌ها دست و پنجه نرم می‌کند.

وی با اشاره به ویژگی‌های گیلان به عنوان یکی از استان‌های پرتردد کشور بیان کرد: گیلان سالانه میزبان شمار زیادی از مسافران و گردشگران است و علاوه بر آن، استان با روند مهاجرت و افزایش جمعیت شناور نیز مواجه است؛ موضوعی که فشار بیشتری بر زیرساخت‌ها و خدمات شهری و روستایی وارد می‌کند.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان با تأکید بر مشکلات دهیاری‌ها تصریح کرد: سرانه درآمد دهیاری‌ها پاسخگوی نیازها و هزینه‌های فعالیت‌های عمرانی آنها نیست و باید برای تقویت منابع درآمدی و تأمین اعتبارات مورد نیاز این بخش چاره‌اندیشی شود.

غراوی با اشاره به پیگیری مطالبات شهرداری‌ها و دهیاری‌ها افزود: موضوع حقوق و مطالبات دهیاری‌ها در کمیسیون‌های مختلف دولت و مجلس پیگیری می‌شود و تلاش داریم مسائل و مشکلات این حوزه را از مسیرهای قانونی دنبال کنیم.

وی همچنین به تغییرات ایجادشده در ماده ۴۲ اشاره کرد و گفت: در این بخش بخشی از اختیارات شهرداری‌ ها کاهش یافته و این مسئله بر منابع اصلی درآمدی آنها اثر گذاشته است؛ بنابراین لازم است در سیاست‌ گذاری‌ها و تصمیم‌گیری‌های مرتبط با مدیریت شهری، شرایط مالی و درآمدی شهرداری‌ها مورد توجه قرار گیرد.

معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار گیلان در ادامه با اشاره به موضوع قیر یارانه‌ای تصریح کرد: انتظار می‌رود متناسب با نیاز و شرایط موجود، سهم قیر یارانه‌ای اختصاص‌ یافته به شهرداری‌ ها و دهیاری‌ها نیز افزایش پیدا کند تا امکان اجرای پروژه‌ های عمرانی و بهسازی معابر در شهرها و روستاها فراهم شود.