  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۹ دی ۱۳۹۲، ۱۱:۴۵

خط لوله نفت شمال عراق منفجر شد

خط لوله نفت شمال عراق منفجر شد

افراد مسلح ناشناس اواخر شب گذشته خط لوله انتقال نفت در غرب کرکوک را منفجر کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، افراد مسلح ناشناس ساعات پایانی شب گذشته خط لوله داخلی انتقال نفت خام از میدان نفتی کرکوک به پالایشگاهی در غرب کرکوک واقع در 250 کیلومتری شمال بغداد را منفجر کردند.

مسئول بخش تولید شرکت "نفت شمال" در این رابطه اظهار داشت: این انفجار در نواحی باجون و یایجی در غرب کرکوک رخ داد و منجر به سرایت آتش در خط لوله نفت شد. تیم فنی و متخصص شرکت نفت شمال عملیات اصلاح خط لوله نفت کرکوک را آغاز کرده اند و این عملیات اواسط روز به پایان خواهد رسید.

این مسئول افزود: انفجار مذکور تاثیری بر پمپاژ نفت از میدان نفتی کرکوک به بندر جیهان در ترکیه نداشت.

کد مطلب 2210972

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها