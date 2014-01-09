خط لوله نفت شمال عراق منفجر شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری آلمان، افراد مسلح ناشناس ساعات پایانی شب گذشته خط لوله داخلی انتقال نفت خام از میدان نفتی کرکوک به پالایشگاهی در غرب کرکوک واقع در 250 کیلومتری شمال بغداد را منفجر کردند.

مسئول بخش تولید شرکت "نفت شمال" در این رابطه اظهار داشت: این انفجار در نواحی باجون و یایجی در غرب کرکوک رخ داد و منجر به سرایت آتش در خط لوله نفت شد. تیم فنی و متخصص شرکت نفت شمال عملیات اصلاح خط لوله نفت کرکوک را آغاز کرده اند و این عملیات اواسط روز به پایان خواهد رسید.

این مسئول افزود: انفجار مذکور تاثیری بر پمپاژ نفت از میدان نفتی کرکوک به بندر جیهان در ترکیه نداشت.