بازخوانیِ «ایوانف» در مجموعه تئاتر لبخند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای گروه، «شاعرها به معلم تبدیل نمی‌شوند» به کارگردانی مهلا احمدی بازخوانی تازه‌ای از «ایوانف» نوشته آنتون چخوف است، با نگاهی به سوی دیگر ماجرا؛ مواجهه‌ آنا با مردانِ جهانِ نمایشنامه!

در این اجرا (به ترتیب ورود به صحنه): پویا عربگری، امین سیمیار و نیایش سُلگی ایفای نقش می‌کنند.

«شاعرها به معلم تبدیل نمی‌شوند» از آثار برگزیده‌ «دومین رپرتوار تئاتر تازه» است که دریافت چهار جایزه‌ «تندیس کار برگزیده»، «تندیس بهترین بازیگر»، «لوح تقدیر کارگردانی» و «لوح تقدیر بازیگری» را در کارنامه دارد.

علاقه‌مندان می‌توانند بلیت‌های این اجرا را از روز شنبه ۳۱ مرداد در سایت تیوال تهیه کنند.

اطلاعات تکمیلی عوامل و پوستر نمایش به زودی منتشر می‌شود.

عکس همراه خبر از مصطفی قاهری‌ است.