به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه آگاه نوشت: جمهوری اسلامی هرگز نخواهد گذاشت انحصار مدیریت تنگه هرمز از دست ایران خارج شود یا کریدور جدیدی جایگزین آن شود، زیرا کریدورهای جنوبی علاوه بر مشکلات عمق کم، ابزاری برای لجستیک و تضعیف قدرت بازدارندگی ایران به شمار می‌روند؛ هزینه تامین امنیت آبراه باید توسط ذی‌نفعان پرداخت شود. منافع و امنیت ملی ایجاب می‌کند هزینه‌هایی که برای حفظ امنیت این آبراه بر کشور تحمیل شده، پرداخت شود و ادعاهای ترامپ درباره باز بودن تنگه هرمز تنها یک خیال‌پردازی است.

از سوی دیگر باید توجه داشت: شرایط منطقه و جهان به دوران قبل و بعد از جنگ تقسیم شده است و رژیم حقوقی جدیدی حاکم خواهد شد که برتری ایران را در چانه‌زنی‌ها و معامله‌های جهانی تثبیت می‌کند. سال‌هاست به کشورهای عربی تاکید کرده‌ایم به جای در اختیار گذاشتن خاک خود به آمریکا، در یک اقدام جمعی با حضور کشورهای مسلمان و همسایه، امنیت خلیج فارس را تامین کنند تا به یک امنیت پایدار و متوازن دست یابیم.

مداخلات آمریکا و رژیم صهیونیستی اوضاع منطقه را پیچیده‌تر کرده است. در صورت ادامه این مداخلات، تنگه هرمز همیشه صحنه نبرد، کشمکش و تهدید باقی خواهد ماند. ضمن آنکه مهم‌ترین دستاورد راهبردی ایران در تحولات اخیر این بود که هژمونی آمریکا در منطقه شکسته شد و امروز خود غربی‌ها و کشورهای عربی اذعان دارند کشوری که توان حفظ پایگاه‌های خود را ندارد، چگونه می‌خواهد برای دیگران امنیت ایجاد کند.

دنیا متوجه شد که ایران قدرت تاب‌آوری و ایستادگی بالایی دارد و این یک سرمایه ارزشمند برای کشور و نسل‌های آینده است. از این‌رو درباره تهدیدها و بلوف‌های اخیر رئیس‌جمهور آمریکا باید گفت او به عنوان یک تاجر و «بیزینس‌من» صرفا هزینه- فایده می‌کند، اما در اصل او در باتلاق تنگه هرمز گیر کرده است و تلاش می‌کند با جنگ روانی، تهدید و شوهای تبلیغاتی، شکست‌های خود را بپوشاند؛ در حالی که هیچ افق پیروزی برای آنان وجود ندارد.