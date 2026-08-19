کشف انبار مواد غذایی تاریخ مصرف گذشته در بروجرد

به گزارش خبرگزاری مهر، امین خادمی در سخنانی، اظهار داشت: در راستای تشدید نظارت بر بازار و حفظ سلامت عمومی جامعه تیم گشت مشترک این اداره با همراهی بازرسان دستگاههای نظارتی و متولیان سلامت موفق به شناسایی یک انبار دپوی کالاهای اساسی و مواد غذایی شدند.
وی افزود: پس از بازرسی دقیق از این مکان مشخص شد مقادیر قابلتوجهی مواد غذایی که تاریخ مصرف آنها منقضی شده بهصورت غیرقانونی نگهداری و آماده توزیع در سطح بازار بوده است.
رئیس گشتهای مشترک تعزیرات حکومتی بروجرد با تأکید بر اینکه ارزش ریالی کالاهای کشفشده طبق برآوردهای اولیه بیش از ۲۰ میلیارد ریال است، تصریح کرد: با هماهنگیهای صورتگرفته محموله مذکور بلافاصله توقیف شد و پرونده تخلفاتی برای رسیدگی دقیق و صدور حکم مقتضی در تعزیرات حکومتی تشکیل شد.
خادمی، عنوان کرد: حفظ امنیت غذایی شهروندان خط قرمز تعزیرات حکومتی است و با هرگونه تخلف صنفی بهویژه در حوزههای سلامتمحور بدون هیچگونه اغماضی و با قاطعیت برخورد خواهد شد.
وی گفت: از شهروندان گرامی درخواست میشود در صورت مشاهده هرگونه تخلف در زمینه عرضه مواد غذایی مشکوک مراتب را از طریق سامانه ۱۳۵ گزارش کنند.
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