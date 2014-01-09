عبدالله ویسی در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: تیم استقلال خوزستان شرایط بحرانی اش را پشت سر گذاشته و از موقعیت بهتری نسبت به نیم فصل نخست لیگ برخوردار است و علیرغم اینکه بازی در آزادی و مقابل استقلال تهران بازی سختی است اما تیم ما از روحیه بالایی بهره مند است.



وی افزود: آمادگی تکنیکی و تاکتیکی و جسمانی بازیکنان در حدی است که به افزایش آمادگی روحی و روانی تیم کمک می کند.



سرمربی تیم استقلال خوزستان از عدم وجود محروم و مصدوم در لیست تیم خبر داد و تصریح کرد: خوشبختانه تیم ما در حال حاضر بازیکن مصدوم یا محرومی ندارد و تمام سعی خود را خواهیم کرد تا این روند را نیز در نیم فصل دوم حفظ کنیم.



ویسی اظهار کرد: با توجه به اینکه در آستانه پایان لیگ قرار داریم و استقلال تهران به دنبال کسب جایگاه اول جدول است و به همین خاطر هم برای کسب امتیاز به برد می اندیشد پس بازی ما در مقابل آبی پوشان تهران بازی سختی خواهد بود اما تمام تلاش خود را خواهیم کرد زیرا یک امتیاز هم برای ما یک امتیاز است.



وی بیان کرد: استقلال تهران همیشه تیم خوبی بوده و حتی در بدترین شرایط خوب بازی می کند و با توجه به پیروزی های اخیر این تیم در چهار بازی گذشته اش این بار هم با تمام قدرت به میدان خواهد آمد و در این شرایط ما نیز باید با نیرو و روحیه ای مضاعف به میدان برویم.







