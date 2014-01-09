فغانی و صالحی داوران دیدارهای سرخابی های تبریز در هفته بیست و دوم

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و دوم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور روز شنبه 21 دی با انجام هفت دیدار باقی مانده به پایان می رسد و طی آن دو تیم تراکتورسازی و گسترش فولاد تبریز هم برابر حریفان خود صف آرایی می کنند.

تیم تراکتورسازی تبریز در کرج به مصاف تیم سایپا خواهد رفت که قضاوت این بازی به عهده علیرضا فغانی است. در این دیدار فغانی را در امر قضاوت حسن کامرانی فر و حمید کنعانی یاری خواهند کرد.

امید سعیدفر داور چهار و فریدون اصفهانیان ناظر داوری این بازی هستند. دیدار دو تیم سایپا و تراکتورسازی از ساعت 14:30 شنبه در ورزشگاه انقلاب کرج برگزار خواهد شد.

تیم گسترش فولاد نیز این هفته در خانه از تیم راه آهن تهران پذیرایی خواهد کرد. این دیدار با قضاوت احمد صالحی و با کمک علی میرزابیگی و حمیدرضا رحیمی برگزار خواهد شد.

وحید کاظمی داور چهارم این دیدار است و علیرضا یزدانی هم کار نظارت بر امر داوری را به عهده خواهد داشت.

دیدار تیم های گسترش فولاد تبریز و راه آهن تهران از ساعت 14:30 شنبه در ورزشگاه بنیان دیزل (اختصاصی گسترش فولاد) برگزار خواهد شد.