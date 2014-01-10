دعوت ناشران ایرانی از خالد حسینی برای سفر به ایران

به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از ناشران ایرانی که در سال‌های گذشته در تدارک انتشار آثاری از خالد حسینی، نویسنده افغان مقیم آمریکا در ایران بوده‌اند به دنبال دعوت از این نویسنده برای حضور در نمایشگاه بین‌المللی کتاب تهران در اردیبهشت‌ماه سال آینده هستند.

محمد علی جعفریه مدیر نشر ثالث در گفتگو با خبرنگار مهر با تایید این خبر اظهار کرد: نشر ثالث به عنوان ناشر پرمخاطب‌ترین ترجمه‌های موجود از آثار خالد حسینی در تدارک دعوت از خالد خسینی برای سفر به ایران همزمان با نمایشگاه کتاب سال آینده تهران است و البته خبر دارم که برخی دیگر از ناشران ایرانی آثار او نیز قصد دارند در این موضوع مشارکت کنند.

وی تاکید کرد: ما به تازگی مذاکره با حسینی در این مورد را شروع کرده‌ایم و امیدواریم که در نهایت این سفر هماهنگ شود.

این اظهارات در حالی صورت می‌پذیرد که ترجمه مهدی غبرایی از آخرین رمان خالد حسینی با عنوان «ندای کوهستان» توسط این ناشر در دست انتشار است.

استقبال از آثار خالد حسینی در میان مخاطبان ایرانی تاکنون بسار چشمگیر بوده و رمان‌های «هزار خورشید تابان» و نیز «بادبادکباز» وی پس از انتشار ترجمه فارسی، با اقبال زیادی همراه شده‌اند.

در سال میلادی گذشته نیز پس از انتشار نسخه انگلیسی تازه ترین کتاب او با نام «And the mountains echoed» اقبال مترجمان ایرای به این کتاب منجر به انتشار ترجمه‌های متعددی از آن شد.

این رمان برای نخستین‌بار با عنوان «و کوه‌ها طنین‌انداز شدند» با ترجمه محسن عقبایی، توسط انتشارات بهزاد در ایران و در 690 صفحه منتشر شد و پس از آن نیز نشر پیکان این رمان را با عنوان «و کوه‌ها طنین انداخت» با ترجمه مهگونه قهرمان در 416 صفحه روانه بازار کرد و همزمان با آن نیز نشر نگارینه با ترجمه منصوره حکمی از آن با عنوان «پژواک کوهستان» در 480 صفحه منتشر کرد.

دیگر ترجمه حاضر از این اثر را نیز مریم مفتاحی با عنوان «و کوه‌ها طنین‌انداز شدند» از سوی نشر آلما منتشر شده است.

نشر پارمیس نیز دیگر ناشری است که ترجمه منصوره وحدتی‌زاده از این رمان را با عنوان «و کوه‌ها طنین انداز شدند» در 380 صفحه منتشر کرده است. همچنین نشر باغ نو این کتاب را با ترجمه بیتا کاظمی و با عنوان «کوه به کوه نمی‌رسد» در 386 صفحه در ایران منتشر کرده است.

جالب آن است که ترجمه‌های دیگری نیز از این کتاب در کتابخانه ملی به ثبت رسیده است. نشر حوض نقره، ققنوس، دانش بهمن، پرشیا شمع و مه و مروارید نیز در تدارک انتشار این کتاب هستند.

تازه‌ترین رمان خالد حسینی داستانی درباره مردم افغانستان را روایت می‌کند که به زندگی خانواده‌ای با عنوان صبوری در روستایی با عنوان شاد ‌باغ می‌پردازد که به گفته حسینی داستانی است خیالی و مابه‌ازای بیرونی ندارد.