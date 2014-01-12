بهره برداری از 5 بازی و نرم افزار تغذیه سالم

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر زهرا عبداللهی گفت: ضریب نفوذ بالای تلفن همراه در جامعه و رویکرد نسل جوان به این ابزار و افزایش تعداد تلفن های هوشمند، فرصتی است تا با برنامه ریزی و سرمایه گذاری بیشتر، اصول آموزش سلامت و بویژه تغذیه سالم را با استفاده از بازی های تلفن همراه، نرم افزارهای کاربردی و پیام های آموزشی آموزش دهیم.



وی افزود: رسیدن به کیفیت بالای بازی، نیاز به فعالیتی وسیع و هوشمندانه در این موضوع دارد و وزارت بهداشت از سال گذشته در حوزه تغذیه سالم، پروژه هایی را آغاز کرده است که بازی های امروز از جمله پروژه های مورد نظر می باشد. این بازی ها با هدف معرفی غذاهای مفید و مضر و هرم غذایی طراحی شده و ویژه خردسالان و کودکان بوده و انجام آن از طریق تلفن همراه، تبلت و رایانه امکان پذیر است.



عبداللهی گفت: از نرم افزارهای تولید شده میتوان به نرم افزار محاسبه شاخص توده بدنی و محاسبه وزن ایده آل و محاسبه دور کمر اشاره کرد که امکان اندازه گیری این شاخص ها را بر روی تلفن همراه برای همه کاربران فراهم می آورد.



مدیرکل دفتر بهبود تغذیه جامعه وزارت بهداشت ادامه داد: کاربران می توانند با مراجعه به سایت آموزش همگانی تغذیه به نشانی www.nut.behdasht.gov.ir ضمن دریافت اطلاعات بسیار کاربردی در رابطه با تغذیه سالم، نسبت به دانلود و استفاده از بازیها و نرم افزارها اقدام کنند.