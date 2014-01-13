رقابت 125 آهنگساز در بخش کلاسیک ایرانی و غیرایرانی فجر

به گزارش خبرگزاری مهر، در این دوره از جشنواره و در بخش رقابتی آهنگسازی موسیقی كلاسیك ایرانی و غیر ایرانی در مجموع 125 آهنگساز قطعاتشان را به دبیرخانه جشنواره ارسال كرده اند كه از این تعداد 46 اثر در شاخه آهنگسازی موسیقی كلاسیك ایرانی و 79 اثر در شاخه آهنگسازی موسیقی كلاسیك غیرایرانی است.

در بخش آهنگسازی موسیقی كلاسیك ایرانی از تعداد 46 اثر، 20 اثر متعلق به آهنگسازان تهرانی و 26 اثر متعلق به آهنگسازان شهرستانی است همچنین از تعداد 79 اثر در شاخه آهنگسازی موسیقی كلاسیك غیر ایرانی نیز 30 اثر متعلق به آهنگسازان تهرانی و 49 اثر برای آهنگسازان شهرستانی است.

آثار رسیده به بخش ویژه موسیقی با موضوع موسیقی حماسی به صورت مستقل داوری و برگزیدگان این بخش در مراسم اختتامیه بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر معرفی خواهند شد.

هیات داوران بخش آهنگسازی بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی موسیقی فجر به برگزیده هر یک از بخش‌های سه گانه فوق کلاسیک ایرانی و کلاسیک غیر ایرانی؛ تندیس جشنواره، دیپلم افتخار و مبلغ 60 میلیون ریال جایزه نقدی اهدا می كند.

بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر 24 بهمن تا یکم اسفند به دبیری حسن ریاحی برگزار می‌شود.