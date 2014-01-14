کشت یک رقم جدید نخود مقاوم به سرما در لرستان

طهماسب حسین پور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: فعالیتهای مرکز تحقیقات کشاورزی لرستان در راستای معرفی ارقام جدید به کشاورزان به منظور تغییر الگوی کشت و همچنین افزایش بهره وری در این این بخش است.

وی با اشاره به فعالیتهای انجام شده در زمینه معرفی ارقام و بذور جدید به کشاورزان بیان داشت: در این راستا با توجه به خسارتهایی که بر اثر سرما به کشت نخود و حبوبات دیم در استان داشتیم معرفی ارقام جدید در این زمینه در دستور کار قرار گرفت.

رئیس بخش تحقیقات اصلاح بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان عنوان مرد: در این راستا یک رقم جدید نخود برای کاشت در اختیار کشاورزان قرار گرفت که خوشبختانه نتایج خوبی به همراه داشت.

حسین پور عنوان کرد: این رقم جدید مقاوم به سرما بوده و مشکل آفت زدگی کشت نخود در فصل بهار و اواخر زمستان را رفع می کند.

وی افزود: مطابق بررسی انجام شده کشت این رقم جدید نخود عملکرد هزار و 300 تن در هکتار را به دنبال داشته است.

رئیس بخش تحقیقات اصلاح بذر مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی لرستان عنوان کرد: این رقم جدید در مناطق سردسیر استان از جمله نورآباد و الشتر کشت شده و عملکرد قابل قبولی را به دست داده است.