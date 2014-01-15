وحدت و یکانگی جامعه اسلامی از نظر قرآن و روایات امر واجبی است

حاج ماموستا عبدالرحمان خدایی امام جمعه اهل سنت بانه در مورد اینکه از دید قرآن و سیره پیامبر و صحابه، برقراری وحدت در جامعه اسلامی چه اهمیتی دارد و وظیفه امرا، حکام و فقهای اسلامی در ایجاد وجدت چیست؟ به خبرنگار مهر گفت: وظیفه حاکمان اسلامی ایجاد وحدت و انسجام بین مسلمانان است و وحدت و یکانگی از نظر قرآن و روایات امر واجبی است. مسلمانان اگر اتحاد و انسجام داشته باشند دشمنان نمی توانند مقاصد و مطامع دینی و دنیایی خود را پیش ببرند.

وی افزود: دین اسلام در قرآن و احادیث دستور فرموده که "ان المؤمنین اخوه" یعنی مسلمانان برادر یکدیگرند و تفرقه و جدایی موجب تسلط دشمن بر آنها می شود.

نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: مسلمانان باید همیشه متحد و یکدل باشند و برادرانه به وظایفی که خداوند به آنها محول کرده عمل کنند.

ماموستا خدایی در مورد اینکه چرا کشورهای اسلامی در برقراری وحدت ناموفق بوده اند این امر بیشتر عامل داخلی یا خارجی دارد؟ هم اظهار داشت: خوشبختانه به برکت جمهوری اسلامی ایران، و رهنمودهای رهبر بزرگوار و تعیین هفته وحدت از سوی بنیانگذار جمهوری اسلامی مسلمانان رو به پیشرفت دارند و اتحاد و یگانگی آنها روز به روز بیشتر می شود.

وی در مورد اینکه راهکارهای رسیدن به وحدت در جوامع اسلامی چیست هم بیان کرد: باید هدف همه مسلمانان این باشد که پشتیبانی از یکدیگر کنند و متوجه این مسئله باشند که دین اسلام به آنها تأکید کرده که اتحاد مایه پیشرفت آنهاست و این مسئله مایه عزت و ترقی جامعه مسلمانان می شود.