حفظ وحدت و همدلي بهترين امكان براي مقابله با توطئه هاي دشمن است

به گزارش خبرنگار مهر، علما و روحانيون شهرستان مريوان ضمن انتشار بيانيه اي با تاكيد بر لزوم هوشياري براي مقابله با توطئه هاي دشمنان اسلام آورده اند كه در اين شرايط حفظ وحدت و همدلي بهترين امكان و فرصت در راستاي مقابله با دشمنن اسلام است.

در ادامه اين بيانيه آمده است: انسان قرن بیستم با تمام رشد و توانمندی علمی و صنعتی خویش توجه و رویکردی نظام مند به پدیده دین پیدا کرده است و به کاوش و پژوهش در ابعاد مختلف دین پرداخته است، متفکران جهان در کنار دین مسکن گزیده اند و به ژرف کاوی در مسائل دینی پرداخته اند و هم چون تشنگانی در پی سیراب نمودن عطش معنوی خویش از اقیانوس بیکران دین هستند، با توجه به نقشه های شوم و پلید بدخواهان آیا سزاوار است که با اعتقاد به قرآن کریم که اساسنامه ی دین اسلام و فرامین رسول خدا یگانه نسخه شفا بخش آلام مسلمانان باز هم اختلاف داشته باشیم در حالی که انبوهی از دشمنان قسم خورده که تنها آرزوی آنان نابودی اسلام است و بس. دشمنانی که از هر حربه ای استفاده می کنند تا کمر این دین الهی را بشکنند و برای رسیدن به این هدف، از هیچ تلاشی نیز دریغ نمی کنند.

در بخش ديگري از بيانيه علما و روحانيون مريواني آمده است: حمله به فرهنگ و آداب و رسوم مسلمین، کشتن انسانهای بی گناه و تخریب اماکن مقدس و ایجاد دودستگی بین شیعه و سنی و ده ها نمونه دیگر از جمله اقدامات آنهاست. جامعه روحانیون مریوان ضمن تبریک میلاد با سعادت منجی عالم بشریت حضرت محمد المصطفی(ص) و سلاله پاک و مطهرش حضرت امام جعفر صادق(ع) و گرامیداشت هفته وحدت در این برهه ی حساس تاریخ بشر، وظیفه همه ما مسلمانان عمل به آیه شریفه : "ولا تنازعوا فتفشلوا و تذهب ریحکم" و پیروی از قرآن واحادیث نبوی است که بزرگترین منادی دعوت به اتحاد و یک دلی همه مسلمانان جهان هستند.

در بخش ديگري از اين بيانيه آمده است: حکومت پیامبر که بنیانگذار حکومت اسلامی است و دولت اسلامی را به صورت مشروطه اداره می کرده است وحکومت او مشروط به اجرای احکام قرآن و اوامر الهی بوده و خود اولین کسی بود که به سنن الهی عمل می نمود و حتی بیشتر از عموم مسلمین را به خدا دعوت می کرد. مسلم است مسئولیت او بسیار سنگین تر از سایر مسلمان بوده و از آنجا که ایشان به وسیله وحی الهی به ذات مقدس حق متصل بودند و احکام الهی را دریافت و بدون کم و زیاد به مردم ابلاغ می فرمود هیچ گونه اشتباهی در رفتار و سنت آن بزرگوار دیده نشده است و ایشان به عنوان انسانی کامل مورد توافق تمامی فرق اسلامی و حتی هر انسان آزاده ای است.

در بخش پاياني بيانيه علما و روحانيون مريواني تاكيد شده است: توجه به بیانات حضرت امام خمینی(ره) که فرمود: مسلمین باید بیدار باشند، مسلمین باید هوشیار باشند که امروز مثل دیروز نیست این عصر مثل عصرهای سابق نیست که هر طایفه ای درمحل خودشان منافع خودشان رابدست بیاورند، امروز منافع همه کشورهای اسلامی به هم پیوند خورد است و همچنین مقام معظم رهبری که علاج اصلی، داروی اصلی برای امروز دنیای اسلام را اتحاد و همبستگی اعلام می کند، پس باید همیشه هوشیار باشیم و در حفظ وحدت اسلامی و همدلی و همکاری و مبارزه با دشمنان همدلی و وحدت خود را حفظ کنیم.

اين بيانيه از سوي ائمه جمعه و جماعت منطقه مریوان، دفتر امام جمعه و شورای روحانیت مریوان، طلاب و مدرسین حوزه های علمیه منطقه مریوان و مرکز بزرگ اسلامی شهرستان مریوان صادر شده است.