آغاز برنامه هاي هفته وحدت در كردستان/ سنندج ميزبان همايش مناديان وحدت

به گزارش خبرنگار مهر، هفته وحدت یادگار ارزشمند بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامي ايران حضرت امام خميني (ره) است و رهبر فقید انقلاب اسلامی با هدف جلوگیری از هرگونه سوء استفاده دشمنان در تفرقه اندازی بین مسلمانان این هفته را هفته وحدت نامیدند و به همين دليل نيز طي سالهاي اخير برنامه هاي متعددي در اين زمينه برگزار مي شود.

تاریخ اسلام نشان می دهد به همان نسبت که جوامع مسلمان برای دستیابی به علم و توسعه در راستای تقویت دنیای اسلام تلاش کردند، اختلاف مذهبی و قومی بخش عظیمی از انرژی امت را برای خود صرف کرده است و در اين راستا دشمنان نيز سعي مي كنند با توطئه چيني و همچنين ايجاد اختلاف و تفرقه به اهدف پليد خود دست پيدا كنند.

دشمنان اسلام همه دست به دست هم داده اند تا بتوانند بین کشورهای اسلامی نفوذ کنند و دشمنان تلاش می کنند که بیشتر در مناطقی که اهل تشیع و تسنن کنار یکدیگر زندگی می کنند، ایجاد تفرقه کنند چرا که به این نتیجه رسیده اند که از حمله نظامی سودی نمی برند.

هر ساله با آغاز هفته وحدت در کشور برنامه های متعددی در مناطق اهل سنت به ویژه استان کردستان با مشارکت مردم و مسئولان برگزار می شود و در سال جاري نيز در اين زمينه برنامه هاي متعددي از برگزاري همايش هاي ملي و استاني گرفته تا رقابت هاي فرهنگي و هنري در استان كردستان برگزار مي شود.

افتتاح دبیرخانه ستاد دائمی گرامیداشت هفته وحدت در کردستان

مدیر مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برنامه هاي ايام هفته وحدت در استان كردستان گفت: دبیرخانه ستاد دائمی گرامیداشت هفته وحدت برای جلوگیری از موازی کاری ها و داشتن خروجی متناسب با نیاز جامعه در کردستان افتتاح می شود.

حجت الاسلام محرم علی فراشی اظهار داشت: هر ساله متولی برنامه های هفته وحدت مرکز بزرگ اسلامي غرب كشور بود که با افتتاح ستاد دائمی گرامیداشت هفته وحدت، تمامی حوزه ها و آحاد جامعه در طول سال در این حوزه فعالیت دارند.

وی با اشاره به این مطلب که خوشبختانه برنامه های هفته وحدت در سال جاری با همكاري و تعامل ادارات و سازمان هاي دولتي و همچنين مشاركت و همراهي مردم برگزار می شود، افزود: تمامی شهرستان ها، آحاد جامعه و ادارات در برگزاری هر چه بهتر این برنامه نقش بسزایی ایفا می کنند.

حجت الاسلام فراشی یادآور شد: جشن هفته وحدت ویژه خواهران طلبه سنندج، جشن آغاز هفته وحدت و میلاد نبی اسلام (ص)، مراسم جشن هفته وحدت، شب شعر نبوی، مراسم مولودی خوانی ویژه خواهران و همایش منادیان وحدت از جمله برنامه های هفته وحدت است.

وی بیان کرد: حضور نماینده ولی فقیه در نماز جمعه سنندج و مسجد قبا، گرامیداشت ذاکران پیامبر (ص) مرحوم شمس قریشی و شاهرخ اورامی، مراسم مولودی خوانی ویژه برادران، همایش مشعلداران وحدت و تجلیل از چهره های فاخر وحدت، مراسم جشن میلاد پیامبر اعظم (ص) و امام صادق (ع) و مراسم مولودی خوانی ویژه خواهران از دیگر برنامه های هفته وحدت در کردستان است.

سنندج ميزبان همايش مناديان وحدت

مدیر کل تبلیغات اسلامی استان کردستان نيز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه هاي اين اداره كل همزمان با ايام هفته وحدت گفت: به مناسبت گرامیداشت هفته وحدت پنجمین همایش استانی منادیان وحدت در روز چهاردهم ربیع الاول در سنندج برگزار می شود.

حجت الاسلام مسعود صفی یاری اظهار داشت: همایش اول و دوم منادیان وحدت با محوریت فراخوان مقاله برگزار شد و همایش سوم با محوریت قرآن، همایش چهارم با محوریت شعر نبوی و همایش پنجم نیز قرار است این دوره با محوریت ستایشگران و مدیحه سرایان نبوی برگزار شود.

وی به موضوع این همایش كه به همت اداره كل تبليغات اسلامي كردستان برگزار مي شود، اشاره کرد و افزود: تکریم و تبیین شخصیت، فضائل، سیره و سنت حضرت رسول (ص) با استفاده از منابع متقن اسلامی با لسان مداحی و مولودی موضوع اصلی پنجمین همایش منادیان وحدت است.

مدیر کل تبلیغات اسلامی کردستان با اشاره به اهداف برگزاری این همایش ادامه داد: بزرگداشت و تکریم میلاد خجسته نبی مکرم اسلام (ص) به عنوان محور وحدت امت اسلامی و بزرگداشت هفته وحدت به عنوان نماد انسجام وحدت مسلمانان شیعه و سنی از مهمترین اهداف این همایش است.

حجت الاسلام صفی یاری یادآور شد: جمع آوری اشعار و نغمه های نبوی، ایجاد رقابت سازنده و سالم در سطح مدیحه سرایان و مولودی خوانان نبوی برای ارتقای کمی و کیفی ستایشگری و تقویت و تعمیق موضوع توسل و مقابله با انحرافات فکری و فضاسازی های آلوده گروه های تکفیری از دیگر اهداف همایش منادیان وحدت است.

برگزاری برنامه های قرآنی در هفته وحدت

مسئول دفتر قرآن وعترت استان کردستان نيز در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به برنامه هاي اين بخش در هفته وحدت در استان بیان کرد: فعالان و موسسات قرآنی استان کردستان در هفته وحدت برنامه های قرآنی را در استان اجرا می کنند.

رحمان غریبی گفت: تمام موسسات و فعالان قرآنی استان کردستان در هفته وحدت همراه با مردم جشن هایی را با تاکید بیشتر بر حضور جوانان برگزار می کنند.

وی افزود: برپایی محفل انس با قرآن، برگزاری مسابقات قرآنی، تجلیل از فعالان قرآنی استان، تجلیل از فعالان عرصه تقریب مذاهب، تدوین و انتشار کتابچه "عوامل و مبانی وحدت اسلامی در اقوام ایرانی" و چندین برنامه فرهنگی و قرآنی دیگر از فعالیت‌هایی است که در روزهای 12 تا 17 ماه ربیع الاول در استان برگزار می شود.

مسئول دفتر قرآن وعترت کردستان اظهار داشت: همچنین در نقطه صفر مرزی در بخش مرکزی شهرستان سروآباد به همت انجمن قرآن و نهج البلاغه سروآباد و اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آن شهرستان جشن وحدت و مولودی برگزار می شود.

بزرگترین مراسم مولودی خوانی کشور در سنندج برگزار می شود

رئیس حوزه هنری استان کردستان نيز از برگزاری بزرگترین مراسم مولودی خوانی کشور به مناسبت میلاد با سعات حضرت محمد (ص) در سنندج خبرداد و گفت: دهمین یادواره مداح حضرت رسول اکرم (ص) و عارف نامی کرد، "مرحوم سید بهاالدین شمس قریشی" و خالق "مولود نامه" جمعه 27 دی ماه سال 92 به همت حوزه هنری استان کردستان در سنندج برگزار می شود.

امين مرادي گفت: با توجه به تاکید نماینده ولی فقیه در استان کردستان به توجه جدی به برگزاری این مراسم، برای اولین بار بزرگترین مراسم مولودی خوانی کشور در صحن جدید مسجد جامع سنندج برگزار می شود.

وي افزود: این یادواره از سال 84 هر ساله توسط حوزه هنری کردستان در ماه مولود بر سر مزار آن مرحوم برگزار می شد که با توجه به استقبال گسترده مردم و گنجایش محدود فضای سالن جنب آرامگاه مرحوم شمس قریشی، این مراسم امسال در صحن جدید مسجد جامع سنندج برگزار می شود.

مرادی ادامه داد: مرحوم سید بهاالدین شمس قریشی با خلق آثاری چون مولودنامه، معراج نامه، شمس العقائد و دیوان اشعار به زبان های کردی و فارسی و عربی به مدح و ستایش حضرت رسول اکرم (ص) پرداخته و در طول عمر با برکت خود در راستای تقریب ادیان و تقویت وحدت اسلامی حرکت کرد که این مهم در آثار ایشان به خوبی هویدا است.

وی از دیگر برنامه های در نظر گرفته شده در این ایام را برگزاری مراسم مولودی خوانی آقایان و خانم ها در امامزاده پیر محمد، مراسم مولودی خوانی ویژه بانوان در مسجد "هه ژاره" سنندج و روستای "سرخه دزج" عنوان کرد.

طنين آوای خوش مولودي خواني در كردستان

همزمان با ماه ربیع الاول و میلاد حضرت محمد (ص) آوای خوش مولودی خوانی در آسمان کردستان نیز طنین انداز شده است و مردم اين استان همراه با ديگر مردم كشورمان ضمن برگزاري برنامه هاي متعدد مولودي خواني، ميلاد رسول خاتم محمد مصطفي (ص) را به جشن و شادي مي پردازند.

مردم استان كردستان سال هاي سال است كه همزمان با آغاز ماه مبارك ربيع الاول برنامه هاي متعددي را تدارك مي بينند كه برگزاري مراسم مولودي خواني در اين استان از اهميت زيادي برخوردار بوده است و به همين دليل نيز اين روزها مراسم هاي مولودي خواني در مساجد، تكايا و حتي منازل شخصي برگزار مي شود.

با وجود گذشت سال هاي بسيار مراسم هاي مولودي خواني در استان كردستان اهميت بيشتري پيدا كرده است و به همين دليل مردم رغبت بيشتري براي برگزاري و حضور در اين برنامه ها پيدا كرده اند و به همين دليل است كه تدارك براي برگزاري مراسم هاي مولودي خواني در كردستان از روزها و هفته هاي قبل از آغاز ماه مبارك ربيع الاول آغاز مي شود.

جمعیت استان کردستان همانند چند استان دیگر کشور تلفیقی از مردمان شیعه و سنی است که همه ساله با شور و شوق فراوان به استقبال میلاد پیامبر اسلام حضرت محمد (ص) می روند و با برگزاري برنامه هاي متعدد اين ايام را گرامي مي دارند.

از سال هاي گذشته تا كنون مراسم هاي مولودي در استان كردستان برگزار شده است و طی سالها، نه تنها از اهميت اين مراسم كاسته نشده كه حتي بر اهميت آن نيز افزوده شده است و به همين دليل هم ميزان مشاركت و حضور مردم در مراسم هاي مولودي خواني با افزايش چشمگيري مواجه بوده است.

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گزارش؛ سروش حبيبي راد