به گزارش خبرنگار مهر، مراسم رونمایی از «فرهنگ واژگان هنر»، عصر روز سهشنبه 24 دیماه با حضور شخصیتهایی مانند احمد مسجدجامعی، پری زنگنه، پرویز کلانتری، علیاکبر مرادی، عبالرحیم جعفری، احسان اشراقی، علی موسوی گرمارودی، صدیق تعریف و علیرضا سمیع آذر، در خانه هنرمندان ایران برگزار شد.
این مراسم با تاخیر آغاز شد و پس از گذشت نیم ساعت از زمان مقرر، هنوز همه سخنرانان و مهمانان نیامده بودند. شاید همین نکته بود که موجب شد مولف کتاب «فرهنگ واژگان هنر» سخنانش را اینگونه آغاز کند: وقتی دانشگاه یو سی ال ای، از کسی چون آرتور میلر دعوت میکرد، او، خود را سر وقت از واشنگتن به آنجا میرساند؛ خدا میداند من در این چند روز بابت دعوت از مهمانان چه کشیدم؟! دلم میخواست آخرین کسی باشم که به صحنه میآیم و از همه حاضران قدرانی میکنم، اما دومین نفر هستم.
این پژوهشگر و زبانشناس در ادامه گفت: کشورهایی چون انگلیس و فرانسه، 150 سال است در زمینه فرهنگنویسی فعالیت میکنند اما پیشینه فرهنگنویسی در ایران به بیش از 900 سال پیش برمیگردد.
در «فرهنگ واژگان هنر» به گفته مولف، 54 هزار واژه و اصطلاح آمده و برای آنها معادلیابی شده است. مولف، به گفته خود کوشیده از امکانات زبان فارسی استفاده کند و به جای آنکه املای فارسی یک لغت انگلیسی را بیاورد در منابع گوناگون به دنبال معادل برای آن واژه بگردد و از آوردن معادلهای عربی بیربط و غیر کاربردی پرهیز کند زیرا تفکیک معنایی، طبقه بندی، پرهیز از ابهام، حذف معادلهای مهجور عربی، استفاده از واژگان پارسی در انتخاب معادلها و توضیحات دایرهالمعارفی از یکسو و دانشزبانی فرهنگنویس و آشنایی او با اصول و روش فرهنگنویسی از سوی دیگر، عواملی هستند که نظم و سیاق خاصی به یک فرهنگ لغت امروزی میدهند.
قانعیفرد با اشاره به اینکه کسانی چون رویین پاکباز پیش از او فعالیتهایی در این زمینه داشتهاند، گفت: انتشار هر فرهنگ لغتی، در واقع کاستیهای واژگانی را رفع و به غنای زبانی ما کمک میکند؛ طبعا پیش از من هم کسانی در این راه کوشیدهاند و مسلماً کارشان برای من راهگشا بوده، اما آنچه اهمیت دارد این است که برای ترجمه هر واژه یا اصطلاح هنری باید از زبان حرفهای و تخصصی آن رشته بهره برد. برای مثال چگونه یک مترجم میتواند در کتاب خود عبارت «سازی است در آفریقا، مشابه عود ما» را بیاورد؟ بهتر نیست «موسیقار» جایگزین این عبارت شود؟!
مولف«فرهنگ واژگان هنر» ضمن ابراز خوشحالی از اینکه دوباره در رشته تخصصی خود فعالیت کرده و به دلمشغولی اصلیاش که همان زبانشناسی است، پرداخته گفت: پس از انتشار مجموعه گفتگوهایم با پرویز ثابتی که در قالب کتابی با عنوان «در دامگه حادثه» منتشر شد، دریافتم، نقد در این سرزمین رشد نکرده است؛ برخی تصور میکردند من روح سرگردان حسین فردوست هستم. خوشحالم که «فرهنگ واژگان هنر» یک اثر انگشت کوچک از من است.
قانعیفرد در پایان به سخنان رئیس جمهور در دیدار با اهل هنر اشاره و بیان کرد: امیدوارم آقای روحانی که از آزادی اهل قلم و فرهنگ سخن میگویند، به اجرایی کردن گفتههای خود هم بیندیشند و همه چیز در مرحله حرف باقی نماند. امیدوارم تدبیری برای ممیزی کتاب در نظر گرفته شود و هزار امید و آرزوی دیگر ....
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