جنگلبانان در خط مقدم حفاظت با کمبود امکانات مواجهند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار فرج شجاعی در مراسم ملی «سلام جنگلبان» با تأکید بر ضرورت توجه به کمبودها و نیازهای نیروهای حفاظت از منابع طبیعی، گفت: جنگلبانان مأموریتهای متنوعی را در سراسر کشور و با حداقل امکانات انجام میدهند و لازم است بخشی از این کمبودها هم در مراجع قانونی و مجلس و هم در مجموعه سازمان مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.
وی افزود: اگر انتظار داریم این حوزه به شکل هوشمندانه و مؤثر پیش برود، باید زیرساختها و بسترهای لازم را فراهم کنیم تا همکارانی که در این حوزه مأموریت دارند بتوانند آنچه را شایسته جنگل و کوه است، انجام دهند.
معاون حفاظت فیزیکی فرماندهی یگانهای انتظامی و حفاظتی فراجا ادامه داد: افزایش پشتیبانی قطعاً میتواند در اثربخشی اقدامات مؤثر باشد. ما در همه حوزهها یک شعار داریم و آن اینکه «پیشگیری مقدم بر درمان» و «پیشگیری مقدم بر پیگیری» است. بنابراین اگر بتوانیم رویکرد پیشبینانه، پیشگیرانه و پیشدستانه را با برنامهریزی، استفاده از ظرفیتهای مختلف و دیدن جوانب موضوع به خوبی پیش ببریم، میتوانیم از بسیاری از مشکلات عمدهای که در حوزه جنگل و منابع طبیعی به وجود میآید، پیشگیری کنیم.
شجاعی با بیان اینکه نگاه پیشگیرانه باید پیش از وقوع رویداد شکل بگیرد، گفت: برای مثال وقتی آتشی ایجاد میشود، باید آن را مهار کنیم؛ اما ممکن است تا آن زمان صدها هکتار از منابع طبیعی از بین رفته باشد. نگاه ما باید، به تعبیر نظامیها، «پیشرویدادی» باشد و این موضوع در دستور کار دوستان قرار دارد، اما نیاز است این نگاه و رویکرد تقویت شود.
وی تصریح کرد: باید در حوزه جغرافیایی خودمان، به جای اینکه صرفاً به دنبال برخورد با متصرفان باشیم، از هماهنگیهای بینبخشی، مشارکتپذیری و مشارکتدهی و همچنین مسئولیتسازی استفاده کنیم؛ ظرفیتهایی که میتواند در این حوزه کمک کننده باشد.
معاون حفاظت فیزیکی فرماندهی یگانهای انتظامی و حفاظتی فراجا، تقسیم کار و نظارت بر حسن انجام امور را از مهمترین ویژگیهای این رویکرد دانست و گفت: تقسیم کار نه تنها در مجموعه دستگاهها، بلکه در سطح مناطق و جغرافیای مأموریتی نیز اهمیت دارد. باید محدودهها مشخص و هر بخش به فرد مشخصی واگذار شود تا هر فرد نسبت به حوزه تحت مسئولیت خود پاسخگو باشد. به نظر من، تقسیم کار میتواند بسیار مؤثر باشد.
شجاعی همچنین بر استفاده از ظرفیت دهیاران و شوراهای اسلامی تأکید کرد و گفت: فرمانده یگان یا رئیس اداره در شهرستان، علاوه بر اینکه به یگانهای خودش مأموریت میدهد، باید از ظرفیت دهیاران نیز استفاده کند. دهیار به دلیل نزدیکی به حوزه سرزمینی میتواند در اقدامات کنترلی یا اعلام به موقع موارد تخلف و تصرف مؤثر باشد.
وی ادامه داد: گاهی تصرفاتی اتفاق میافتد که بازگرداندن شرایط به وضعیت اولیه، هم برای افراد و اشخاص و هم برای سازمان دشوار است. بنابراین باید با اقدامات به موقع از شکلگیری چنین شرایطی جلوگیری کرد.
معاون حفاظت فیزیکی فرماندهی یگانهای انتظامی و حفاظتی فراجا با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف وضعیت موجود در برخی مناطق کشور، اظهار کرد: در بسیاری از استانها و جغرافیای کشور، مناطقی وجود دارد که به دلیل حاشیهها و اقتضائات گذشته، هنوز تعیین تکلیف نهایی نشدهاند. هرچند کمیسیونهای مربوطه بخشی از این مسائل را مدیریت و حل میکنند، اما به نظر من باید این موضوع یکبار برای همیشه تعیین تکلیف شود تا وضعیت موجود هرچه هست، مشخص و شرایط عادی برقرار شود.
وی در ادامه با اشاره به ساختار یگانهای حفاظتی گفت: بر اساس دستورالعمل تشکیل حفاظت در سازمانها و وزارتخانهها، ساختارهایی باید به صورت قانونی و ویژه دیده شوند؛ بخشی از این موارد نیز نیازمند تأیید رئیس سازمان و هماهنگی با سازمان اداری و استخدامی است تا برنامهریزی لازم برای جذب نیروی انسانی مورد نیاز انجام شود.
شجاعی با بیان اینکه ساختار نیروی انسانی یگان هنوز به تصویب کامل نرسیده است، گفت: اگر این ساختار مصوب شود، سازمان میتواند نیروها را متناسب با میزان نیاز، ظرفیت موجود و شاخصهای مأموریتی، ساماندهی و تأمین کند.
وی در پایان تأکید کرد: انتظار دارم برادران در ستادها، مسائل را بهخوبی پیگیری کنند تا نیروهایی که به عنوان جنگلبان در جغرافیای ایران مشغول انجام مأموریت هستند، با مشکلات و دغدغههای کمتری مواجه باشند. اگر این موارد در مجموع و به صورت جدی پیگیری شود، قطعاً میتوانیم حمایت و پشتیبانی مؤثرتری از جنگلبانان داشته باشیم.
نظر شما