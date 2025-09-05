محمد مهدی مروت در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: ۴ نفر از اعضای این مسجد از شهر کامیاران برای شرکت در سومین دوره از جشن بزرگ امت احمد به سنندج آمدیم.
وی بیان کرد: در این جشن بزرگ قرار بر توزیع بیش از ۴ هزار سیب زمینی سرخ شده داریم.
مروت تصریح کرد: برگزاری سلسله مراسمهای دینی در ملل اسلامی جلوهایران از شکوه امت واحده اسلامی است که این جشن به مراتب وحدت و همدلی مسلمانان را بیشتر نمایش میدهد.
وی ادامه داد: همافزایی اسلامی بین مردم و غرفهداران در این جشن گواهی بر وحدت و یکدلی مردم در کردستان است که البته این جشن بزرگ را تبدیل به یک مراسم باشکوه کرده است.
مروت گفت: از سالهای قبل مردم کردستان در ایام ماه ربیع و خصوصاً در هفته وحدت همواره میزبان برگزاری مراسمهای مولودی و دف نوازی و توزیع شربت و نقل در این دهه بودند که در نهایت تجمیع این مراسم در جشن بزرگ امت احمد شکوه بیشتری به مراسمات این دهه میدهد.
وی گفت: در این دیار از کامیاران و سنندج گرفته تا سایر شهرهای استان ماه مولود یا ماه ربیعالاول نویدبخش شروع جشنها و شادی و مولودیخوانی و مراسمهای مختلف حتی عروسیها بود که این نشان دهنده اهمیت این ایام در کردستان دارد و خوشبختانه جشن بزرگ امت احمد نمایش بهتری از انسجام امت اسلامی است.
نظر شما