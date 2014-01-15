سفر مسئولان اطلاعاتی غرب به دمشق/ اعتراف اروپایی ها درباره بشار اسد

به گزارش خبرگزاری مهر، فیصل مقداد معاون وزیر امور خارجه سوریه در گفتگو با "بی.بی.سی" از سفر شماری از مسئولان اطلاعاتی غرب به دمشق برای رایزنی درباره مقابله با گروه های اسلامی افراطی در سوریه خبر داد اما به زمان و جزئیات این دیدارها اشاره ای نکرد.

وی با بیان این مطلب افزود: دولت های غربی متعددی اخیرا اذعان کرده اند که جایگزینی برای رهبری بشار اسد در سوریه وجود ندارد. مقداد در عین حال به اختلاف میان مسئولان امنیتی غرب از یک سو و رهبران سیاسی آنها که خواهان کناره گیری بشار اسد از قدرت هستند، اشاره کرد.

معاون وزیر امور خارجه سوریه درباره درخواست برخی کشورهای غربی از دولت سوریه برای بازگشایی سفارت خود در دمشق اظهار داشت: بله درخواست هایی از برخی کشورها وجود داشته است و برخی از آنها منتظر نتایج نشست ژنو 2 برای حل بحران سوریه هستند. برخی از این کشورها نیز اذعان کرده اند تمایل به همکاری امنیتی با سوریه دارند، زیرا تروریست هایی که از اروپا و از طریق ترکیه به سوریه اعزام شده اند منبع تهدیدی برای غرب محسوب می شوند.

فیصل مقداد در ادامه گفت: مبارزه با تروریسم باید اولویت نشست ژنو 2 باشد، این برای تمام سوری ها یک نقطه اساسی محسوب می شود و حفظ سلامت و امنیت دولت سوریه مهمترین مسئله برای ما به شمار می رود.