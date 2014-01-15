به گزارش خبرنگار مهر، داستان این فیلم درباره زندگی محمد بهمن بیگی بنیانگذار آموزش عشایر در ایران است.

در این فیلم با دانش آموختگانی که در چادرهای عشایری تربیتی این معلم به تحصیل علم پرداخته‌اند، صحبت شده است. همچنین بخش‌هایی از خاطرات این معلم فقید به صورت داستانی در این فیلم به تصویر کشیده است خواهد شد.

امرالله یوسفی، عباس سیاحی و تعدادی از دانش آموختگان عشایری از بازیگران این فیلم مستند داستانی هستند.

رفتن به استان‌های دیگر کشور مثل کهکیلویه و بویراحمد و تهیه گزارش تصویری از کسانی که نامشان در کتاب‌های استاد بوده و شنیدن خاطرات هر یک از آن‌ها در خصوص مدارس عشایری، به طور مثال اولین زن معلم عشایری که در منطقه بویراحمد فعالیت داشته، از دیگر بخش‌های جذاب این مستند است.

تهیه کننده و کارگردان این مستند سیروس حسن پور، مدیر تصویربرداری سعید مهمانچی، دستیار اول تصویربردار ایرج قاسمی، دستیاران تصویر محسن بهرامی، علی فرمانی، صدابردار کیومرث سبحانی، مدیر تولید رضا دانشمندی، منشی صحنه محمد صالح سلطانی سروستانی، عکاس و فیلم بردار پشت صحنه فرامرز میراحمدی، برنامه ریز آرش حسن پور، تدوین محمود یار محمدلو، دستیار تولید شهنام صلح جو، بازیگران عباس سیاحی، امرالله یوسفی، سینه موبیل ایرج قاسمی، مجری طرح هرمز لاریجانی.