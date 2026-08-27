  1. هنر
  2. موسیقی و هنرهای تجسمی
۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

ارکستر موسیقی ملی ایران با «جان جهان‌ها» در تالار وحدت

ارکستر موسیقی ملی ایران با «جان جهان‌ها» در تالار وحدت

ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان، سوئیت سمفونی «جان‌جهان ها» ساخته میلاد آقایی را به مناسبت هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی(ص) در تالار وحدت اجرا می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان، سوئیت سمفونی «جان‌جهان ها» ساخته میلاد آقایی را به مناسبت هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص)، در قالب آئین «روایت رحمت» در تالار وحدت اجرا می‌کند.

این اجرای ویژه روز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۱۷ برگزار می‌شود و «جان‌جهان‌ها» در قالب اثری پنج‌موومانی، روایتی موسیقایی از میلاد پیامبر رحمت و مفاهیمی همچون نور، هدایت، عشق و رحمت را پیش روی مخاطبان قرار می‌دهد.

در این اثر محمود صالحی، حامد فقیهی و جاوید عسگری به‌عنوان خواننده حضور دارند و قطعات را به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی اجرا می‌کنند. شعر تمامی قطعات این سوئیت سمفونی سروده علی‌محمد مؤدب است.

«جان‌جهان‌ها» در پنج موومان با عناوین «آنگاه ای امین»، «نخستین تابش»، «In the Shade of Love»، «نورالهدایه» و «خورشید جهان» شکل گرفته است؛ اثری که تلاش دارد با تکیه بر ظرفیت موسیقی ارکسترال و آواز، روایتی هنری و فراتر از مرزهای زبانی از شخصیت و پیام پیامبر اعظم (ص) ارائه کند.

در توضیحات تکمیلی پروژه آمده است: این اجرا، فرصتی برای حضور موسیقی ارکسترال در روایت یکی از مهم‌ترین رویدادهای فرهنگی و معنوی جهان اسلام است و در آن، شعر، آواز و ارکستر در قالب یک اثر واحد، تصویری موسیقایی از پیامبر رحمت و جایگاه جهانی ایشان ارائه خواهند کرد.

ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان، سوئیت سمفونی «جان‌جهان ها» را روز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۱۷ در تالار وحدت اجرا می‌کند.

کد مطلب 6929379
علیرضا سعیدی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها