به گزارش خبرگزاری مهر، ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان، سوئیت سمفونی «جانجهان ها» ساخته میلاد آقایی را به مناسبت هزار و پانصدمین سال میلاد پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی (ص)، در قالب آئین «روایت رحمت» در تالار وحدت اجرا میکند.
این اجرای ویژه روز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۱۷ برگزار میشود و «جانجهانها» در قالب اثری پنجموومانی، روایتی موسیقایی از میلاد پیامبر رحمت و مفاهیمی همچون نور، هدایت، عشق و رحمت را پیش روی مخاطبان قرار میدهد.
در این اثر محمود صالحی، حامد فقیهی و جاوید عسگری بهعنوان خواننده حضور دارند و قطعات را به سه زبان فارسی، عربی و انگلیسی اجرا میکنند. شعر تمامی قطعات این سوئیت سمفونی سروده علیمحمد مؤدب است.
«جانجهانها» در پنج موومان با عناوین «آنگاه ای امین»، «نخستین تابش»، «In the Shade of Love»، «نورالهدایه» و «خورشید جهان» شکل گرفته است؛ اثری که تلاش دارد با تکیه بر ظرفیت موسیقی ارکسترال و آواز، روایتی هنری و فراتر از مرزهای زبانی از شخصیت و پیام پیامبر اعظم (ص) ارائه کند.
در توضیحات تکمیلی پروژه آمده است: این اجرا، فرصتی برای حضور موسیقی ارکسترال در روایت یکی از مهمترین رویدادهای فرهنگی و معنوی جهان اسلام است و در آن، شعر، آواز و ارکستر در قالب یک اثر واحد، تصویری موسیقایی از پیامبر رحمت و جایگاه جهانی ایشان ارائه خواهند کرد.
ارکستر موسیقی ملی ایران به رهبری همایون رحیمیان، سوئیت سمفونی «جانجهان ها» را روز شنبه ۷ شهریور ۱۴۰۵، ساعت ۱۷ در تالار وحدت اجرا میکند.
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