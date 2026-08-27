به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عبادی گفت: بامداد پنجشنبه پنجم شهریورماه، گزارش وقوع تصادف رخ به رخ یک دستگاه پژو ۴۰۵ با یک دستگاه بنز تک در کیلومتر ۶۵ جاده نی‌ریز-سیرجان به هلال‌احمر اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجاتگران هلال‌احمر به همراه خودرو نجات به محل حادثه اعزام شد.

رئیس شعبه هلال‌احمر نی‌ریز افزود: این حادثه سه فوتی و سه مصدوم بر جای گذاشت و نجاتگران پس از تثبیت و ایمن‌سازی صحنه حادثه، عملیات رهاسازی را با استفاده از ست هیدرولیک انجام دادند.

عبادی گفت: مصدومان این حادثه برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شدند و پیکر جان‌باختگان نیز به عوامل انتظامی تحویل شد.