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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۲:۵۷

۳ کشته و ۳ مصدوم در تصادف مرگبار محور نی‌ریز-سیرجان

۳ کشته و ۳ مصدوم در تصادف مرگبار محور نی‌ریز-سیرجان

نی ریز-رئیس شعبه هلال‌احمر نی‌ریز از جان باختن سه نفر و مصدومیت سه تن دیگر در پی برخورد رخ به رخ دو خودرو پژو ۴۰۵ و بنز تک در کیلومتر ۶۵ محور نی‌ریز-سیرجان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی عبادی گفت: بامداد پنجشنبه پنجم شهریورماه، گزارش وقوع تصادف رخ به رخ یک دستگاه پژو ۴۰۵ با یک دستگاه بنز تک در کیلومتر ۶۵ جاده نی‌ریز-سیرجان به هلال‌احمر اعلام شد.

وی ادامه داد: بلافاصله یک تیم عملیاتی از نجاتگران هلال‌احمر به همراه خودرو نجات به محل حادثه اعزام شد.

رئیس شعبه هلال‌احمر نی‌ریز افزود: این حادثه سه فوتی و سه مصدوم بر جای گذاشت و نجاتگران پس از تثبیت و ایمن‌سازی صحنه حادثه، عملیات رهاسازی را با استفاده از ست هیدرولیک انجام دادند.

عبادی گفت: مصدومان این حادثه برای ادامه روند درمان به عوامل اورژانس تحویل داده شدند و پیکر جان‌باختگان نیز به عوامل انتظامی تحویل شد.

کد مطلب 6929515

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