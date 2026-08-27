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۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۰۱

خان‌محمدی: ۱۳۰۰ مدرسه آسیب‌دیده از جنگ بازسازی شد

خان‌محمدی: ۱۳۰۰ مدرسه آسیب‌دیده از جنگ بازسازی شد

معاون وزیر آموزش و پرورش از بازسازی حدود یک‌هزار و ۳۰۰ مدرسه آسیب‌دیده از جنگ در کشور خبر داد و گفت: تنها ۱۶ مدرسه تخریبی باقی مانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خان‌محمدی ظهر پنجشنبه در حاشیه بهره‌برداری از چمن مصنوعی زمین ورزشی شهید بردبار شهرستان نکا در گفت‌وگو با خبرنگاران، ساماندهی و بازسازی مدارس تخریبی و افزایش سرانه فضاهای آموزشی را از اولویت‌های مهم حوزه نوسازی مدارس عنوان کرد و اظهار داشت: در استان مازندران نیز در این زمینه پیشرفت‌های خوبی حاصل شده است.

وی با اشاره به نقش مشارکت‌های مردمی در اجرای پروژه‌های آموزشی افزود: ۶۱ درصد پروژه‌های آموزشی مازندران با مشارکت خیران، مسئولیت‌های اجتماعی و مردم پیشرفت داشته و این ظرفیت می‌تواند روند توسعه و نوسازی فضاهای آموزشی را شتاب ببخشد.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به مدارس آسیب‌دیده از جنگ گفت: حدود یک‌هزار و ۳۰۰ مدرسه در کشور آسیب دیده‌اند که به جز ۱۶ مدرسه تخریبی، سایر مدارس بازسازی شده‌اند و در مهرماه در اختیار دانش‌آموزان قرار می‌گیرند.

خان‌محمدی با تأکید بر ضرورت توجه به تربیت همه‌جانبه دانش‌آموزان تصریح کرد: فضاهای مکمل یادگیری از جمله فضاهای ورزشی، نقش مهمی در تحقق تربیت همه‌جانبه دارند.

وی بهره‌برداری از زمین‌های چمن مصنوعی در نکا را اقدامی مؤثر در توسعه فضاهای ورزشی دانست و گفت: امروز چهار زمین چمن مصنوعی با مشارکت مردم، فرمانداری و شهرداری آماده بهره‌برداری شده است.

معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: با توجه به قرار گرفتن این زمین در سایت ورزشی، فنس‌کشی و تکمیل زیرساخت‌های آن باید با تأمین اعتبار و با سرعت بیشتری انجام شود تا مجموعه به‌طور کامل در اختیار دانش‌آموزان و مردم قرار گیرد.

خان‌محمدی درباره پروژه‌های نوسازی مدارس کشور نیز اظهار کرد: در مجموع هفت‌هزار و ۸۰۰ پروژه در دستور کار قرار دارد که از این تعداد، ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه در سال گذشته تحویل دانش‌آموزان شد و امسال نیز ۲ هزار و ۳۰۰ پروژه در مهرماه به بهره‌برداری خواهد رسید.

وی همچنین از اجرای طرح تجهیز مدارس به سامانه‌های انرژی خورشیدی خبر داد و گفت: تجهیز ۱۲ هزار مدرسه به سلول‌های خورشیدی در دستور کار قرار دارد که تاکنون حدود پنج‌هزار و ۵۰۰ مدرسه عملیاتی و به ادارات برق تحویل شده است.

رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور هدف از اجرای این طرح را کمک به جبران ناترازی انرژی عنوان کرد و افزود: توسعه انرژی خورشیدی در مدارس علاوه بر کمک به مدیریت ناترازی انرژی، می‌تواند الگویی برای خانواده‌ها و دانش‌آموزان در استفاده از انرژی‌های پاک و منابع تجدیدپذیر باشد.

خان‌محمدی در پایان با اشاره به ساماندهی مدارس کانکسی گفت: در حال حاضر مدرسه کانکسی مستقل با جمعیت بالای ۱۰ دانش‌آموز نداریم که این موضوع نشان‌دهنده روند مناسب ساماندهی فضاهای آموزشی در کشور است.

کد مطلب 6929516

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