به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا خانمحمدی ظهر پنجشنبه در حاشیه بهرهبرداری از چمن مصنوعی زمین ورزشی شهید بردبار شهرستان نکا در گفتوگو با خبرنگاران، ساماندهی و بازسازی مدارس تخریبی و افزایش سرانه فضاهای آموزشی را از اولویتهای مهم حوزه نوسازی مدارس عنوان کرد و اظهار داشت: در استان مازندران نیز در این زمینه پیشرفتهای خوبی حاصل شده است.
وی با اشاره به نقش مشارکتهای مردمی در اجرای پروژههای آموزشی افزود: ۶۱ درصد پروژههای آموزشی مازندران با مشارکت خیران، مسئولیتهای اجتماعی و مردم پیشرفت داشته و این ظرفیت میتواند روند توسعه و نوسازی فضاهای آموزشی را شتاب ببخشد.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به مدارس آسیبدیده از جنگ گفت: حدود یکهزار و ۳۰۰ مدرسه در کشور آسیب دیدهاند که به جز ۱۶ مدرسه تخریبی، سایر مدارس بازسازی شدهاند و در مهرماه در اختیار دانشآموزان قرار میگیرند.
خانمحمدی با تأکید بر ضرورت توجه به تربیت همهجانبه دانشآموزان تصریح کرد: فضاهای مکمل یادگیری از جمله فضاهای ورزشی، نقش مهمی در تحقق تربیت همهجانبه دارند.
وی بهرهبرداری از زمینهای چمن مصنوعی در نکا را اقدامی مؤثر در توسعه فضاهای ورزشی دانست و گفت: امروز چهار زمین چمن مصنوعی با مشارکت مردم، فرمانداری و شهرداری آماده بهرهبرداری شده است.
معاون وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: با توجه به قرار گرفتن این زمین در سایت ورزشی، فنسکشی و تکمیل زیرساختهای آن باید با تأمین اعتبار و با سرعت بیشتری انجام شود تا مجموعه بهطور کامل در اختیار دانشآموزان و مردم قرار گیرد.
خانمحمدی درباره پروژههای نوسازی مدارس کشور نیز اظهار کرد: در مجموع هفتهزار و ۸۰۰ پروژه در دستور کار قرار دارد که از این تعداد، ۲ هزار و ۴۰۰ پروژه در سال گذشته تحویل دانشآموزان شد و امسال نیز ۲ هزار و ۳۰۰ پروژه در مهرماه به بهرهبرداری خواهد رسید.
وی همچنین از اجرای طرح تجهیز مدارس به سامانههای انرژی خورشیدی خبر داد و گفت: تجهیز ۱۲ هزار مدرسه به سلولهای خورشیدی در دستور کار قرار دارد که تاکنون حدود پنجهزار و ۵۰۰ مدرسه عملیاتی و به ادارات برق تحویل شده است.
رئیس سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور هدف از اجرای این طرح را کمک به جبران ناترازی انرژی عنوان کرد و افزود: توسعه انرژی خورشیدی در مدارس علاوه بر کمک به مدیریت ناترازی انرژی، میتواند الگویی برای خانوادهها و دانشآموزان در استفاده از انرژیهای پاک و منابع تجدیدپذیر باشد.
خانمحمدی در پایان با اشاره به ساماندهی مدارس کانکسی گفت: در حال حاضر مدرسه کانکسی مستقل با جمعیت بالای ۱۰ دانشآموز نداریم که این موضوع نشاندهنده روند مناسب ساماندهی فضاهای آموزشی در کشور است.
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