واکنش دانشگاه صنعتی خواجه نصیر به کناره گیری رئیس آن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، درتوضیحات این دانشگاه آمده است:

رئیس دانشگاه، با توجه به توصیه پزشکان مبنی بر ضرورت کاهش فشار کاری و ادامه روند درمان، موضوع شرایط جسمی و تصمیم خود برای واگذاری مسئولیت را در گفت‌وگو با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در جمع اعضای هیأت علمی دانشگاه مطرح کرده‌اند.

این موضوع در چارچوب یک فرآیند برنامه‌ریزی‌شده و با هدف حفظ سلامت ایشان، فراهم‌سازی زمینه انتقال مناسب مسئولیت و تضمین تداوم مدیریت پایدار دانشگاه دنبال می‌شود.

در حال حاضر، هیچ‌گونه خللی در اداره دانشگاه وجود ندارد و فرآیند بررسی و تصمیم‌گیری در این خصوص با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال انجام است.

تا زمان اتخاذ و ابلاغ تصمیمات نهایی از سوی مراجع ذی‌صلاح، اداره دانشگاه مطابق روال قانونی و با همکاری مجموعه مدیریتی ادامه خواهد یافت و تمامی فعالیت‌های آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، دانشجویی و اجرایی دانشگاه بدون وقفه در جریان است.