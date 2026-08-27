واکنش دانشگاه صنعتی خواجه نصیر به کناره گیری رئیس آن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی، درتوضیحات این دانشگاه آمده است:
رئیس دانشگاه، با توجه به توصیه پزشکان مبنی بر ضرورت کاهش فشار کاری و ادامه روند درمان، موضوع شرایط جسمی و تصمیم خود برای واگذاری مسئولیت را در گفتوگو با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و همچنین در جمع اعضای هیأت علمی دانشگاه مطرح کردهاند.
این موضوع در چارچوب یک فرآیند برنامهریزیشده و با هدف حفظ سلامت ایشان، فراهمسازی زمینه انتقال مناسب مسئولیت و تضمین تداوم مدیریت پایدار دانشگاه دنبال میشود.
در حال حاضر، هیچگونه خللی در اداره دانشگاه وجود ندارد و فرآیند بررسی و تصمیمگیری در این خصوص با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در حال انجام است.
تا زمان اتخاذ و ابلاغ تصمیمات نهایی از سوی مراجع ذیصلاح، اداره دانشگاه مطابق روال قانونی و با همکاری مجموعه مدیریتی ادامه خواهد یافت و تمامی فعالیتهای آموزشی، پژوهشی، فناوری، فرهنگی، دانشجویی و اجرایی دانشگاه بدون وقفه در جریان است.
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