آبرسانی به ۶۰ هزار نفر در نمین با افتتاح آخرین ایستگاه پمپاژ آبرسانی

به گزارش خبرنگار مهر، بهروز محمدی ظهر پنجشنبه در مراسم افتتاح پروژه آبرسانی شهرستان نمین، ضمن تبریک هفته دولت، با اشاره به اهمیت این پروژه برای تأمین آب شرب و صنایع مناطق سنی نشین شهرستان نمین، اظهار کرد: جمعیت هدف این طرح در افق سال ۱۴۰۵، ۶۰ هزار نفر پیش بینی شده و پروژه برای تأمین نیاز نواحی صنعتی نیز طراحی و اجرا گردیده است.

وی با بیان اینکه سه مخزن ذخیره، یک مخزن اداری و ایستگاه تعمیرات در این مجموعه احداث شده، افزود: کل اعتبار هزینه شده برای این طرح بالغ بر ۸۵ میلیارد تومان است. ظرفیت انتقال خط اصلی نیز ۱۶۸ لیتر بر ثانیه طراحی شده که با بهرهبرداری از آن، نگرانی تأمین آب شرب و صنایع شهرستان تا افق ۱۴۲۵ برطرف خواهد شد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه ای اردبیل در تشریح جزئیات فنی پروژه گفت: در ایستگاه پمپاژ B، چهار پمپ نصب شده و آب از محل چاه ها به مخزن ۵۰۰۰ مترمکبی منتقل می شود. تمامی ایستگاه های این مسیر برای آبرسانی به ۶۰ هزار نفر طراحی شده و زنجیره آبرسانی تا شهرستان نمین کامل گردیده است.

محمدی خاطرنشان کرد: امروز آخرین ایستگاه این پروژه با دستان توانمند جنابعالی افتتاح می شود و با بهره برداری از آن، علاوه بر شهر نمین، پنج روستا نیز از نعمت آب پایدار بهره مند خواهند شد.

وی در پایان تأکید کرد: این پروژه، دستاورد دولت چهاردهم است که عملیات اجرایی آن از سال ۱۴۰۴ آغاز و در سال ۱۴۰۵ وارد مرحله بهرهبرداری شده است. ایستگاه پمپاژ B نیز امروز با حضور شما عزیزان افتتاح میگردد.