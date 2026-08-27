حجت‌الاسلام‌ علیرضا قنبری در گفتگو با خبرنگار مهر از برگزاری ۴۲ جشن بزرگ «امت احمد» با شعار «جمع است به خونخواهی تو امت احمد» به مناسبت میلاد باسعادت پیامبر اعظم حضرت محمد مصطفی(ص) و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام و با محوریت وحدت و همدلی امت اسلامی خبر داد.

وی با اشاره به اهمیت گرامیداشت میلاد پیامبر اعظم(ص) و ترویج فرهنگ وحدت اسلامی اظهار کرد: جشن بزرگ «امت احمد» با هدف گرامیداشت میلاد پیامبر رحمت و مهربانی(ص) و تأکید بر اشتراکات و پیوندهای عمیق میان مسلمانان برگزار می‌شود.

عضو شورای فرهنگ عمومی استان سمنان افزود: این مراسم فرصتی برای تقویت همدلی و انسجام میان اقشار مختلف جامعه و تأکید بر ظرفیت ارزشمند وحدت اسلامی است؛ چراکه محبت و ارادت به پیامبر اعظم(ص) از مهم‌ترین نقاط اشتراک و پیوند میان مسلمانان به شمار می‌رود.

قنبری ادامه داد: این جشن با حضور و مشارکت مردم، در سطح استان برگزار می شود.

وی با دعوت از عموم مردم برای حضور در این جشن‌ها، خاطرنشان کرد: برگزاری چنین برنامه‌هایی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت ارتباطات اجتماعی، افزایش همدلی و نمایش جلوه‌ای از وحدت و برادری میان مسلمانان باشد.