حكم مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی به علی شجاعی صائین ابلاغ شد

به گزارش خبرگزاري مهر، علی جنتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، طی حکمی علی شجاعی صائین را به سمت مدیر کل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی منصوب کرد.

در متن این حکم آمده است: نظر به سوابق علمی، فرهنگی و تجربیات اجرائی جنابعـالی بنا به پیشنهاد معاونت محترم امور فرهنگی، به موجب این حکم به سمت مدیرکل دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی منصوب می‌شوید.

در اين حكم همچنين آمده است: امید می‌رود با استعانت از خداوند متعال و بهره گیری از شخصیت های فرهیخته و صاحبنظر در جهت برنامه ریزی برای تولید، توسعه و ترویج آثار مکتوب، گسترش فرهنگ مطالعه و پژوهش و ترویج کتاب و کتابخوانی با هدف رشد و ارتقاء سطح معرفت، دانش و فرهنگ اسلامی موفق و موید باشید.

علی شجاعی‌صائین مدير جديد دفتر توسعه کتاب و کتابخوانی، آبان ماه 1386 با حکم محسن پرویز معاون وقت امور فرهنگی وزارت ارشاد، به عنوان مدیرعامل موسسه خانه کتاب منصوب شد و در 6 سال گذشته در این سمت فعالیت داشته است.

او علاوه بر این در همین مدت و به عنوان مدیرعامل خانه کتاب، مسئولیت اجرایی برگزاری جوایز دولتی حوزه کتاب از جمله کتاب سال، کتاب فصل، جایزه پروین اعتصامی، جایزه جلال آل‌‌احمد، جایزه گام اول و جشنواره نقد کتاب را بر عهده داشته است.