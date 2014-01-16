تمام تلاش خود را برای موفقیت ژنو 2 به کار خواهیم گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اظهار داشت: مسکو تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا نشست ژنو 2 برای حل بحران سوریه با موفقیت سپری شود.

وی با بیان این مطلب افزود: ما در سال جدید میلادی باید تلاش کنیم تا نتایج نخستی که در رابطه با شماری از مسائل بین المللی همچون سوریه و ایران اتخاذ شده است را اجرایی کنیم.

پوتین در ادامه گفت: امیدواریم تمامی طرف هایی که می توانند سهمی در حل بحران سوریه داشته باشند و در این زمینه نقش مثبتی ایفا کنند در نشست ژنو 2 حضور داشته باشند.

رئیس جمهوری روسیه خاطرنشان کرد: مسکو در راستای فراهم کردن مقدمات برگزاری نشست ژنو 2 که روز چهارشنبه در مونترو برگزار خواهد شد با تمامی طرف های تاثیرگذار در سوریه رایزنی خواهد کرد.