  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۲۶ دی ۱۳۹۲، ۱۶:۰۷

ولادیمیر پوتین:

تمام تلاش خود را برای موفقیت ژنو 2 به کار خواهیم گرفت

تمام تلاش خود را برای موفقیت ژنو 2 به کار خواهیم گرفت

رئیس جمهوری روسیه امروز در سخنانی اعلام کرد که مسکو تمام تلاش خود را برای موفقیت ژنو 2 و توقف خشونت ها در سوریه به کار خواهد گرفت.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه اظهار داشت: مسکو تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا نشست ژنو 2 برای حل بحران سوریه با موفقیت سپری شود.

وی با بیان این مطلب افزود: ما در سال جدید میلادی باید تلاش کنیم تا نتایج نخستی که در رابطه با شماری از مسائل بین المللی همچون سوریه و ایران اتخاذ شده است را اجرایی کنیم.

پوتین در ادامه گفت: امیدواریم تمامی طرف هایی که می توانند سهمی در حل بحران سوریه داشته باشند و در این زمینه نقش مثبتی ایفا کنند در نشست ژنو 2 حضور داشته باشند.

رئیس جمهوری روسیه خاطرنشان کرد: مسکو در راستای فراهم کردن مقدمات برگزاری نشست ژنو 2 که روز چهارشنبه در مونترو برگزار خواهد شد با تمامی طرف های تاثیرگذار در سوریه رایزنی خواهد کرد.

 

کد مطلب 2215943

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها