به گزارش خبرنگار مهر، مهرداد شاکرمی، صبح چهارشنبه از فعال‌سازی گواهی صحت و سلامت الکترونیکی دانش‌آموزان در سامانه مای‌مدیو خبر داد و به رسانه‌ها اظهار کرد: این گواهی با هدف شناسایی دقیق‌تر وضعیت جسمی دانش‌آموزان و فراهم کردن شرایط مناسب‌تر برای حضور آنان در کلاس درس و فعالیت‌های مدرسه فعال شده است.

ثبت وضعیت جسمی دانش‌آموزان

وی افزود: در فرم گواهی صحت و سلامت، وضعیت دانش‌آموزان از نظر بینایی، شنوایی، ساختار قامتی، بیماری‌های قلبی ـ عروقی و مشکلات ریوی ثبت می‌شود.

رئیس اداره سلامت آموزش‌وپرورش لرستان ادامه داد: ثبت این اطلاعات به مدیران مدارس و معلمان کمک می‌کند شناخت دقیق‌تری از شرایط جسمی دانش‌آموزان و نیازهای احتمالی آنان داشته باشند و متناسب با این شرایط برای فعالیت‌های آموزشی و پرورشی برنامه‌ریزی کنند.

تأثیر وضعیت سلامت بر یادگیری

شاکرمی با اشاره به تأثیر برخی مشکلات جسمی بر روند یادگیری دانش‌آموزان گفت: ممکن است دانش‌آموزی به دلیل ضعف بینایی یا شنوایی نتواند مطالب درسی را به‌خوبی دریافت کند، اما اگر مدرسه از وضعیت او اطلاع نداشته باشد، این موضوع ممکن است به اشتباه بی‌توجهی یا ضعف درسی تلقی شود.

وی افزود: ثبت اطلاعات سلامت می‌تواند زمینه برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای جایگاه نشستن دانش‌آموز در کلاس، نحوه تعامل معلم با وی و پیشگیری از عقب‌ماندگی تحصیلی را فراهم کند.

ضرورت اطلاع معلمان از بیماری‌های زمینه‌ای

رئیس اداره سلامت آموزش‌وپرورش لرستان همچنین بر ضرورت ثبت بیماری‌های قلبی و ریوی دانش‌آموزان تأکید کرد و گفت: آگاهی معلمان تربیت‌بدنی از شرایط جسمی دانش‌آموزان، به‌ویژه هنگام انجام فعالیت‌های ورزشی، اهمیت زیادی دارد.

شاکرمی تصریح کرد: اطلاع از بیماری‌ها و شرایط جسمی دانش‌آموزان کمک می‌کند از وارد شدن فشار نامناسب به دانش‌آموزان دارای بیماری‌های زمینه‌ای جلوگیری شود و مراقبت بیشتری از سلامت آنان در محیط مدرسه صورت گیرد.

نحوه تکمیل گواهی صحت و سلامت در مای‌مدیو

وی از خانواده‌ها خواست برای تکمیل فرم گواهی صحت و سلامت، با شماره تلفن همراه خود وارد سامانه مای‌مدیو شوند و پس از ورود به پنل دانش‌آموز، مسیر «پرورشی» ، «سکوی پرورشی و سلامت» ،«گواهی صحت و سلامت دانش‌آموز» را انتخاب و اطلاعات مورد نیاز را ثبت کنند.

گامی برای ایجاد محیط آموزشی ایمن‌تر

شاکرمی خاطرنشان کرد: تکمیل گواهی صحت و سلامت صرفاً یک اقدام اداری نیست، بلکه بخشی از فرایند مراقبت از سلامت دانش‌آموزان و ایجاد محیطی ایمن، آرام و متناسب با نیازهای فردی آنان در مدارس است.

وی در پایان بر همکاری خانواده‌ها برای تکمیل اطلاعات سلامت دانش‌آموزان تأکید کرد تا مدارس بتوانند با شناخت دقیق‌تر شرایط جسمی دانش‌آموزان، خدمات آموزشی و مراقبتی مناسب‌تری ارائه دهند.