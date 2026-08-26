۶۷۰۰ کارمند خراسان جنوبی حامی ایتام و فرزندان محسنین شدند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا زاهدی اصل صبح چهارشنبه در گفتگو با رسانه‌ها با تبریک روز کارمند، اظهار کرد: در مجموع ۴۳ هزار و ۵۲۴ حامی فعال در خراسان جنوبی از فرزندان یتیم و محسنین حمایت می‌کنند.

وی افزود: این حامیان، حمایت از ۱۰ هزار و ۷۴۳ فرزند یتیم و محسنین را بر عهده دارند که از این تعداد، ۲ هزار و ۴۷۰ نفر یتیم و ۸ هزار و ۲۷۰ نفر از فرزندان محسنین هستند.

معاون توسعه مشارکت‌های مردمی کمیته امداد امام خمینی(ره) خراسان جنوبی با اشاره به حضور گسترده جامعه کارمندی در این طرح، بیان کرد: ۶ هزار و ۷۴۳ کارمند استان در جمع حامیان ایتام و فرزندان محسنین قرار دارند که این امر نشان‌دهنده روحیه نوع‌دوستی و مسئولیت‌پذیری آنان است.

زاهدی اصل ادامه داد: حمایت از این فرزندان تنها به کمک‌های مالی محدود نمی‌شود و همراهی حامیان می‌تواند در تقویت روحیه، رشد و توانمندسازی آنان و ساختن آینده‌ای بهتر نقش مؤثری داشته باشد.

وی با قدردانی از حامیان، به‌ویژه جامعه کارمندی استان، بر تداوم مشارکت‌های مردمی و گسترش فرهنگ حمایت از ایتام و فرزندان محسنین تأکید کرد.