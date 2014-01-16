به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیمزاده پس از تساوی خانگی تیمش مقابل تیم فوتبال سپاهان اصفهان با بیان این مطلب افزود: صادقانه باید بگویم امروز بخت با ما یار نبود و متاسفانه گلی را پذیرا شدیم که کاملا اشتباه داوری در آن وجود داشت. ما 22 بازی انجام دادیم که در آنها اشتباهات داوری به ضرر تیم ما بوده و ما خیلی از امتیازات خود را به همین دلیل از دست دادهایم.
وی در ادامه خاطر نشان کرد: در این مسابقه، شکست سنگین برابر گسترش فولاد را به فراموشی سپردیم و شما دیدید توانستیم یک بازی بسیار خوب را مقابل سپاهان انجام دهیم.
سرمربی تیم فوتبال راهآهن سورینت در پاسخ به این پرسش که چرا راهآهن مقابل تیمهای بزرگ خوب نتیجه میگیرد اما برابر تیمهای ضعیف ناکام میشود؟، تصریح کرد: این یک بحث فرهنگی در فوتبال ایران است. به عنوان مثال باید بگویم تیم ملی ما مقابل لبنان شکست میخورد، اما برابر کرهجنوبی به پیروزی میرسد و این نشان میدهد ما مقابل تیمهای پرقدرت به مراتب بهتر بازی میکنیم.
ابراهیمزاده در پایان و در پاسخ به این پرسش که چرا راهآهن با چنین قدمتی تماشاگر ندارد؟، گفت: این یک واقعیت است، اما در این خصوص باید از مسئولان تیم این سوال را بپرسید.
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