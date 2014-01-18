غفلت از ظرفیتهای آبزی پروری در ایلام/ روستای کلم قطب تولید ماهی در استان

به گزارش خبرنگار مهر، وجود رودخانه ها پر آب و چند سد مهم از جمله سد سیمره و عقبه سد کرخه و..در استان ایلام باعث شده این استان مستعد فعالیتهای آبزی پروری و تولید ماهی باشد.

در این بین فقط از رودخانه های محلی جهت توسعه فعالیتهای آبزی پروری و تولید ماهی استفاده می شود و در حال حاضر مراکز پرورش ماهی در کنار سد به خوبی شکل نگرفته است.

تجربه پرورش ماهی و ایجاد چنین مراکزی در استان ایلام نشان داده این استان برای توسعه فعالیتهای آبزی پروری و تولید ماهی بسیار مناسب و مستعد است.

هم اکنون در بسیاری از نقاط استان ایلام حتی روستاهای فعالیتهای پرورش ماهی به وفور یافت می شود که در این بین سهم روستای کلم از توابع شهرستان بدره از بقیه بیشتر است.

کلم قطب تولید ماهی قزل آلا در استان ایلام

بهرام احمدی یکی از اهالی روستای کلم در گفتگو با خبرنگار می گوید: روستای کلم با داشتن بیش از 15 مرکز پرروش ماهی قطب تولید ماهی در استان ایلام است.

وی بیان داشت: توسعه فعالیتهای پرورش ماهی قزل آلا در سالهای اخیر رشد فراوانی داشته به طوری که هم اکنون از ماهی کلم به نقاط مختلف کشور صادر می شود.

وی افزود: در حال حاضر روستای کلم به دلیل وجود آب فراوان یکی از مناطق مستعد فعالیتهای آبزی پروری و پرورش ماهی در استان ایلام است که در این بین نیازمند حمایت و توجه مسئولان نیز است.

احمدی اظهار داشت: ماهی کلم هم اکنون در استان بسیار معروف است و تولید ماهی به گونه است که سالانه علاه بر تامین نیاز استان به دیگر نقاط کشور نیز ماهی صادر می شود.

غفلت از سد سیمره و عقبه سد کرخه در توسعه مراکز پرورش ماهی

یکی کارشناس مسائل اقتصادی در استان ایلام در گفتگو با مهر اظهار داشت: وجود سد سیمره در استان یک نعمت و ظرفیت بسیار بزرگ در ابعاد گسترده اقتصادی است.

علی جباری اظهار داشت: بعد از آبگیری سد سیمره می توان توسعه فعالیتهای پرورش ماهی را با توجه مستعد بودن منطقه بیشتر کرد و جوانان زیادی در این راه درآمد کسب کنند.

وی بیان داشت: در حال حاضر جامعه ما روند مصرف گوشت سفید به خصوص ماهی را در پیش گرفته و با توجه به توصیه پزشکان بیشتر مردم هفته ای حداقل دوبار ماهی مصرف می کنند.

جباری بیان داشت: با توجه به مصرف ماهی توسط مردم به عنوان یک وعده غذایی مناسب و توصیه شده، خرید ماهی نیز افزایش یافته است.

وی ادامه داد: همین فرصتی مناسب برای توسعه فعالیتهای آبزی پروری و پرورش ماهی در استان ایلام به خصوص در کنار سد سیمره و عقبه سد کرخه در شهرستان آبدانان است.

تولید شش هزار تن ماهی در ایلام

فتح الله سلیمانی مدیر کل شیلات استان ایلام در این ارتباط به خبرنگار مهر اظهار داشت: استان ایلام با داشتن شرایط آب و هوایی خاص مستعد تولید و پرورش انواع آبزیان به خصوص ماهی قزل آلا است.

وی بیان داشت: در استان ایلام بیش از 200 مرکز پرورش ماهی وجود دارد و هم اکنون سالانه بیش از شش هزار تن انواع ماهی در این مراکز تولید و روانه بازار می شود.

این مسئول عنوان کرد: مصرف ماهی در استان ایلام از میانگین کشوری پایین است ولی در تولید ماهی این استان به رغم کوچ بودن از حداکثر ظرفیت خود استفاده می کند و کی از استاهای موفق در این زمینه است.

سلیمانی تصریح کرد: یکی از برنامه های اداره شیلات استان ایلام توسعه فعالیتهای آبزی پروری در کنار سدهای استان ایلام است.

وی ادامه داد: وجود رودخانه های متعدد و چندین سد مهم باعث شده این استان مستعد تولید و ایجاد مراکز پرورش ماهی باشد.

این مسئول اظهار داشت: این دستگاه اجرایی درصدد است از دو سد مهم سیمره و عقبه سد کرخه در شهرستان آبدانان به منظور توسعه فعالیتهای آبزی پروری در استان استفاده کند.

با توجه به وجود ظرفیت آب در استان ایلام و وجود چند سد مهم می توان از طریق ایجاد مراکز پرورش ماهی راهی برای اشتغال در استان پیدا کرد.

در حال حاضر روند توسعه فعالیتهای آبزی پروری در استان ایلام با توجه به وجود ظرفیتهای خوب به خوبی طی نمی شود و نیازمند حمایت و توجه دولت است.

امید است روزی توسعه مراکز پرورش ماهی در استان ایلام منجر به اشتغال بسیاری جوانان چشم انتظار کار در استان ایلام شود.