کاندیداها توانایی ندارند، مسئولیت نگیرند/ هیات اجرایی همیشه موفق نبوده!

مهدی کرباسیان در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه نتایج به دست آمده در بازی‌های آسیایی و المپیگ گذشته، بزرگترین موفقیت کمیته ملی المپیک و مسئولانش در این چند سال است، اظهارداشت: کسب عنوان چهارمی در بازی‌های آسیایی گوانگجو و رده هفدهم در بازی‌های المپیک لندن جزو نتایج بی سابقه در تاریخ ورزش ایران است. بدیهی است در کنار تلاش و همت ورزشکاران، مدیریت مربیان و مسئولان فدراسیون‌ها هم در این زمینه تاثیرگذار بوده است.

وی ادامه داد: البته باید پذیرفت که پشتیبانی کمیته ملی المپیک چه در بخش فنی و چه در بخش مالی هم در کسب این موفقیت‌ها بی تاثیر نبوده است. امیدوارم این پشتیبانی‌ها و البته حمایت دولت و مجلس از ورزش ایران همچنان ادامه داشته باشد تا در بازی‌های آسیایی کره‌جنوبی و بازی‌های المپیک برزیل هم بتوانیم به چنین موفقیت‌هایی دست یابیم.

خزانه‌دار کمیته ملی المپیک با اشاره گذرا به مشکلاتی که طی چهار سال گذشته ورزش کشور را تحت الشعاع قرار داده بود، خاطرنشان کرد: متاسفانه طی این مدت بی اخلاقی‌هایی در ورزش کشور ایجاد شد و در سطح مدیران میان مدیران ارشد سازمان تربیت بدنی وقت و وزارت ورزش و جوانان فعلی با ریاست کمیته ملی المپیک مشکلاتی ایجاد شد که نتیجه آن آسیب‌های روحی و کاری به ورزش بود تا جائیکه بحث تعلیق و تحریم ورزش کشور هم به میان آمد. به خصوص اینکه در این بین صحبت‌های غیرکارشناسی بدون در نظر گرفته شدن منافع ورزش کشور هم مطرح شد.

کرباسیان تاکید کرد: البته تلاشی که توسط هیات اجرایی شد در این جهت بود که بتوانیم اختلافات را به حداقل رسانده و منافع ورزش را در اولویت قرار دهیم. البته همه کارها درست انجام نشد در این راه گاهی هم موفق نبودیم. این واقعیتی است که باید آن را بپذیریم. تعویق مجمع انتخاباتی که یک سال دیرتر از موعد مقرر برگزار خواهد شد نیز ناشی از همین مسائل بود. نتیجه بدتر اینگونه اختلاف این بود که مسئولان کمیته بین‌المللی المپیک و شورای المپیک در طرازنامه ما دخالت کردند که اصلا خوب نبود. با همه اینها امیدوارم انتخابات در جوی آرام، با حفظ منافع ورزش کشور و با هدف اعتلای نام جمهوری اسلامی در دنیا برگزار شود.

وی با اشاره به تصویب آئین‌نامه انتخاباتی برای برگزاری مجمع انتخاباتی کمیته ملی المپیک و انتقادات صورت گرفته در رابطه با آن گفت: طبیعی است که اساسنامه کمیته ملی المپیک و آئین‌نامه تصویبی می‌تواند مانند هر آئین‌نامه و مقررات دیگری قابل نقد باشد. امیدوارم هیات اجرایی منتخب اشکالاتی که کارشناسان در رابطه با این آئین‌نامه و حتی اساسنامه مطرح کرده‌اند را با تطبیق دادن با منشور المپیک و اهداف قهرمانان ایران اصلاح کنند.

خزانه‌دار کمیته ملی المپیک همچنین با اشاره به خیلی از صحبت‌ها و انتقاداتی که این روزها در رابطه با انتخابات مطرح می‌شود، تاکید کرد: صادقانه باید بگویم که خیلی از این صحبت‌ها و انتقادات نه بار حقوقی دارد و نه بار کارشناسی؛ اکثر آنها بار انتخاباتی دارد. در هر صورت امیدوارم اعضای مجمع با در نظر گرفتن منافع ورزش و قهرمانان به منتخبان خود رای بدهند.

کرباسیان گفت: کسانیکه کاندیدا شدند باید بدانند در کجای ورزش ایران قرار می‌گیرند. به هر حال مسئول ورزش کشور در بخش همگانی، توسعه و سالم سازی وزارت ورزش و جوانان است اما کمیته ملی المپیک و هیات اجرایی آن یعنی رئیس، دبیر کل، نایب رئیس، خزانه دار و دیگر اعضا در رابطه با بازی‌های آسیایی و المپیک وظیفه حمایت و هدایت و نظارت را دارند. آنها باید بتوانند جایگاه جمهوری اسلامی را برای چهار سال آینده به نحوی اداره کنند که بتوان موفقیت‌های گوانگجو و لندن را دوباره کسب کرد و در صحنه بین‌المللی هم بتوانند جایگاه کمیته ملی المپیک ارتقا دهند.

وی تاکید کرد: پس اگر چنین امکاناتی برای آنها مهیاست و در واقع توانایی انجام این کارها را دارند، این مسئولیت‌ها را بپذیرند در غیر اینصورت مسئولیت نگیرند چون موجب شکل گیری هیات اجرایی می‌شوند که به وظایف خود عمل نمی‌کند.

"به عنوان یکی از کاندیداهای ریاست و خزانه داری کمیته ملی المپیک فکر می‌کنید در کدام یک از پست‌ها صاحب رای لازم شوید"؟، کرباسیان در پاسخ به این پرسش گفت: نمی‌دانم؛ منتظر می‌مانیم تا ببینیم روز مجمع چه اتفاقاتی می‌افتد.