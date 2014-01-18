12 کشته و زخمی در انفجارهای کرکوک/ تروریستها سه منزل مسکونی را منفجر کردند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، منابع امنیتی عراق اعلام کردند که یک بازار مردمی در جنوب کرکوک امروز هدف 2 انفجار قرار گرفت. بر اثر این انفجارها دست کم یک نفر کشته و 11 نفر زخمی شدند.

استان کرکوک در 250 کیلومتری شمال بغداد واقع است و یکی از مناطق ناامن عراق به شمار می رود که همواره هدف حملات گروه های تروریستی قرار می گیرد.

از سوی دیگر افراد مسلح سه باب منزل متعلق به نیروهای پلیس عراق را در شرق تکریت منفجر کردند. در شمال تکریت نیز دو نیروی پلیس بر اثر دو انفجاری که گشتی نیروهای امنیتی را هدف قرار داده بود زخمی شدند.