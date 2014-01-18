به گزارس خبرنگار مهر، امروز شنبه مجید جلالی برای سومین بار از سرمربیگری تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز استعفا کرد تا این بار هیات مدیره باشگاه بدنبال یافتن جانشینی مناسب برای وی باشند.

براین اساس از ساعت 16/30 امروز جلسه‌ای در خارج از باشگاه تراکتورسازی برگزار و اعضای هیات مدیره گزینه جانشینی جلالی را انتخاب کردند، با این حال طبق تصمیم هیات مدیره باشگاه تراکتورسازی، سرمربی تیم فوتبال بزرگسالان این باشگاه هنوز به طور رسمی مشخص نشده و به گفته یکی از اعضای هیات مدیره باشگاه جانشین مجید جلالی تا ظهر فردا بطور رسمی اعلام می شود.

به نظر می‌رسد اعلام نکردن سرمربی جدید تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز بدلیل تمام نشدن مذاکرات با طرفین مد نظر برای تصدی این سمت است.

براساس شنیده‌ها تونی الیویرا، حسن آذرنیا(سرپرست فعلی تیم)، رسول خطیبی و حمید درخشان از گزینه‌های مطرح و مد نظر هیات مدیره باشگاه تراکتورسازی جهت تصدی سمت سرمربیگری این تیم هستند.