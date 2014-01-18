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۲۸ دی ۱۳۹۲، ۲۰:۱۹

هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال؛

دبیری و گیتی پسند پیروز شدند/ کتک خوردن یک داور در ساری!

دبیری و گیتی پسند پیروز شدند/ کتک خوردن یک داور در ساری!

هفته هفدهم لیگ برتر فوتسال با پیروزی تیم‌ صدرنشین دبیری تبریز برابر پتروشیمی برگزار شد. همچنین تیم گیتی پسند به سختی توانست تیم هلال احمر تبریز را در یک بازی پر گل شکست بدهد و مانع افزایش امتیازاتش با تیم صدرنشین شود.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر فوتسال عصر امروز شنبه برگزار شد که در نخستین بازی تیم‌های راه ساری و زمزم اصفهان به مصاف یکدیگر رفتند. این بازی در حالی که با نتیجه 3 بر یک به سود تیم اصفهانی در جریان بود، نیمه تمام ماند. در نیمه دوم این مسابقه، یکی از تماشاگران وارد زمین شد و با داور درگیری فیزیکی پیدا کرد تا این بازی، نیمه کاره رها شود.

اما تیم صدرنشین دبیری تبریز در خانه پتروشیمی با حساب 4 بر 2 برنده شد تا جایگاه خود را در صدر جدول رده‌بندی مستحکم تر کند. شاگردان شمسایی با این برد 43 امتیازی شدند و به تنهایی در صدر جدول رده‌بندی باقی ماندند. تیم گیتی پسند اصفهان هم در خانه خود به مصاف تیم هلال احمر تبریز رفت و در نهایت و به سختی موفق شد حریف خود را با نتیجه 8 بر 7 شکست بدهد.

تیم اوج گرفته ملی حفاری هم این هفته به یک پیروزی ارزشمند دست یافت و موفق شد در تهران، برابر تیم میثاق به پیروزی برسد و پا به پای گیتی پسند در رده سوم جدول حرکت کند. از میان مسابقات این هفته، فقط دیدار فرش آرای مشهد با شهرداری تبریز با نتیجه تساوی به پایان رسید و سایر مسابقات تقریبا پرگل برگزار شد.

نتایج مسابقات این هفته به شرح زیر است:

* پتروشیمی 2 - دبیری تبریز 4
* میثاق تهران 2 - شرکت ملی حفاری 6
* ماهان تندیس قم 6 - تاسیسات دریایی4
* فرش آرای مشهد یک - شهرداری تبریز یک
* گیتی پسند اصفهان 8 - هلال احمر تبریز 7
* شهید منصوری 4 - شهرداری ساوه یک
* راه ساری یک - زمزم اصفهان 3 (بازی نیمه تمام ماند)

جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال در پایان هفته هفدهم به شرح زیر است (دیدار راه ساری و زمزم محاسبه نشده است):

رده تیم بازی برد مساوی باخت گل زده گل خورده تفاضل امتیاز
1 دبیری تبریز 17 13 4 0 76 36 40 43
2 گیتی پسند 17 11 4 2 72 38 34 37
3 شرکت حفاری 17 10 5 2 65 37 28 35
4 شهید منصوری 17 10 4 3 51 32 19 34
5  میثاق تهران 17 9 4 4 56 47 9 31
6 فرش آرا 17 8 4 5 50 44 6 28
7 ماهان تندیس 17 7 3 7 57 53 4 24
8 شهرداری تبریز 17 6 5 6 49 43 6 23
9 هلال احمر 17 6 3 8 44 49 5- 21
10 تاسیسات دریایی 17 5 4 8 44 52 8- 19
11 شهرداری ساوه 17 3 4 10 39 56 17- 13
12 زمزم اصفهان 16 2 3 11 26 57 31- 9
13 پتروشیمی 17 2 1 14 35 87 52- 7
14  راه ساری 16 1 2 13 38 71 33- 5

 

کد مطلب 2216967

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