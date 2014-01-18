دبیری و گیتی پسند پیروز شدند/ کتک خوردن یک داور در ساری!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر فوتسال عصر امروز شنبه برگزار شد که در نخستین بازی تیمهای راه ساری و زمزم اصفهان به مصاف یکدیگر رفتند. این بازی در حالی که با نتیجه 3 بر یک به سود تیم اصفهانی در جریان بود، نیمه تمام ماند. در نیمه دوم این مسابقه، یکی از تماشاگران وارد زمین شد و با داور درگیری فیزیکی پیدا کرد تا این بازی، نیمه کاره رها شود.
اما تیم صدرنشین دبیری تبریز در خانه پتروشیمی با حساب 4 بر 2 برنده شد تا جایگاه خود را در صدر جدول ردهبندی مستحکم تر کند. شاگردان شمسایی با این برد 43 امتیازی شدند و به تنهایی در صدر جدول ردهبندی باقی ماندند. تیم گیتی پسند اصفهان هم در خانه خود به مصاف تیم هلال احمر تبریز رفت و در نهایت و به سختی موفق شد حریف خود را با نتیجه 8 بر 7 شکست بدهد.
تیم اوج گرفته ملی حفاری هم این هفته به یک پیروزی ارزشمند دست یافت و موفق شد در تهران، برابر تیم میثاق به پیروزی برسد و پا به پای گیتی پسند در رده سوم جدول حرکت کند. از میان مسابقات این هفته، فقط دیدار فرش آرای مشهد با شهرداری تبریز با نتیجه تساوی به پایان رسید و سایر مسابقات تقریبا پرگل برگزار شد.
نتایج مسابقات این هفته به شرح زیر است:
* پتروشیمی 2 - دبیری تبریز 4
* میثاق تهران 2 - شرکت ملی حفاری 6
* ماهان تندیس قم 6 - تاسیسات دریایی4
* فرش آرای مشهد یک - شهرداری تبریز یک
* گیتی پسند اصفهان 8 - هلال احمر تبریز 7
* شهید منصوری 4 - شهرداری ساوه یک
* راه ساری یک - زمزم اصفهان 3 (بازی نیمه تمام ماند)
جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال در پایان هفته هفدهم به شرح زیر است (دیدار راه ساری و زمزم محاسبه نشده است):
|رده
|تیم
|بازی
|برد
|مساوی
|باخت
|گل زده
|گل خورده
|تفاضل
|امتیاز
|1
|دبیری تبریز
|17
|13
|4
|0
|76
|36
|40
|43
|2
|گیتی پسند
|17
|11
|4
|2
|72
|38
|34
|37
|3
|شرکت حفاری
|17
|10
|5
|2
|65
|37
|28
|35
|4
|شهید منصوری
|17
|10
|4
|3
|51
|32
|19
|34
|5
|میثاق تهران
|17
|9
|4
|4
|56
|47
|9
|31
|6
|فرش آرا
|17
|8
|4
|5
|50
|44
|6
|28
|7
|ماهان تندیس
|17
|7
|3
|7
|57
|53
|4
|24
|8
|شهرداری تبریز
|17
|6
|5
|6
|49
|43
|6
|23
|9
|هلال احمر
|17
|6
|3
|8
|44
|49
|5-
|21
|10
|تاسیسات دریایی
|17
|5
|4
|8
|44
|52
|8-
|19
|11
|شهرداری ساوه
|17
|3
|4
|10
|39
|56
|17-
|13
|12
|زمزم اصفهان
|16
|2
|3
|11
|26
|57
|31-
|9
|13
|پتروشیمی
|17
|2
|1
|14
|35
|87
|52-
|7
|14
|راه ساری
|16
|1
|2
|13
|38
|71
|33-
|5
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