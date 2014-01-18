دبیری و گیتی پسند پیروز شدند/ کتک خوردن یک داور در ساری!

به گزارش خبرنگار مهر، هفته هفدهم رقابتهای لیگ برتر فوتسال عصر امروز شنبه برگزار شد که در نخستین بازی تیم‌های راه ساری و زمزم اصفهان به مصاف یکدیگر رفتند. این بازی در حالی که با نتیجه 3 بر یک به سود تیم اصفهانی در جریان بود، نیمه تمام ماند. در نیمه دوم این مسابقه، یکی از تماشاگران وارد زمین شد و با داور درگیری فیزیکی پیدا کرد تا این بازی، نیمه کاره رها شود.

اما تیم صدرنشین دبیری تبریز در خانه پتروشیمی با حساب 4 بر 2 برنده شد تا جایگاه خود را در صدر جدول رده‌بندی مستحکم تر کند. شاگردان شمسایی با این برد 43 امتیازی شدند و به تنهایی در صدر جدول رده‌بندی باقی ماندند. تیم گیتی پسند اصفهان هم در خانه خود به مصاف تیم هلال احمر تبریز رفت و در نهایت و به سختی موفق شد حریف خود را با نتیجه 8 بر 7 شکست بدهد.

تیم اوج گرفته ملی حفاری هم این هفته به یک پیروزی ارزشمند دست یافت و موفق شد در تهران، برابر تیم میثاق به پیروزی برسد و پا به پای گیتی پسند در رده سوم جدول حرکت کند. از میان مسابقات این هفته، فقط دیدار فرش آرای مشهد با شهرداری تبریز با نتیجه تساوی به پایان رسید و سایر مسابقات تقریبا پرگل برگزار شد.

نتایج مسابقات این هفته به شرح زیر است:

* پتروشیمی 2 - دبیری تبریز 4

* میثاق تهران 2 - شرکت ملی حفاری 6

* ماهان تندیس قم 6 - تاسیسات دریایی4

* فرش آرای مشهد یک - شهرداری تبریز یک

* گیتی پسند اصفهان 8 - هلال احمر تبریز 7

* شهید منصوری 4 - شهرداری ساوه یک

* راه ساری یک - زمزم اصفهان 3 (بازی نیمه تمام ماند)

جدول رده بندی لیگ برتر فوتسال در پایان هفته هفدهم به شرح زیر است (دیدار راه ساری و زمزم محاسبه نشده است):