به گزارش خبرگزاری مهر، دوشنبه 30 دی، تالار اصلی تئاتر شهر شاهد آخرین اجرای نمایش «دایی وانیا» به کارگردانی اکبر زنجان پور در ساعت 19 می شود و تالار چهار سو نیز به اجرای نمایش «مضحکه دزدها» کار هادی عامل هاشمی اختصاص دارد که در نوبت های 18 و 20:30 روی صحنه خواهد رفت.

تالار سایه نیز میزبان نمایش «مم وزین» کار تینو صالحی است که در نوبت های 17 و 19 روی صحنه می‌رود.



نمایش «پوتین‌ها» کار کاوه مهدوی در نوبت های 16:30 و 18:30در کارگاه نمایش اجرا خواهد شد. نمایش «جامانده» کار بهار محمودزاده در نوبت‌های17 و 19 در تالار هنر اجرا می‌شود. در تالار حافظ نیز نمایش «در باب تفریحات سالم و غیر سالم» به کارگردانی مشترک کریمی و عرفانی در نوبت های 18 و 20 روی صحنه می‌رود.



در سالن استاد ناظر زاده کرمانی نمایش «عکس‌های جیهان» کار کلودیا سوراسه از کشور ایتالیا در نوبت های 17 و 19:30 اجرا می‌شود و در سالن استاد سمندریان نیز نمایش «ننه دلاور» کار زهرا صبری یک اجرا در ساعت 21 انجام می‌دهد.



در بخش خیابانی، سومین روز جشنواره با اجرای 6 نمایش همراه می‌شود



نمایش‌های «کاشت داشت برداشت»، «چهار خان برای جاسم»، «سال‌های دور از خانه»، «یه آسمون آبی» و «سفر دل» به کارگردانی نگین سرکانی از ساعت 15 تا 18 در محوطه مجموعه تئاتر شهر و نمایش «خلیج فارس» کار مشترک رمضان زاده و ناصری در ساعت 17 باغ هنر اجرا می‌شوند.



در بخش نشست‌های تخصصی نیز دو نشست برگزار می شود. نشست «تئاتر مستند» با حضور استفان مایکل کائگی از کشور سوئیس آخرین جلسه خود را در ساعت 14 پشت سر می گذارد.



دومین نشست «تئاتر هند» توسط ساتیش وسنت آلاکر از کشور هند نیز در این روز برگزار خواهد شد. این نشست ساعت 10 تا 11:30 صبح در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر میزبان عموم علاقمندان خواهد بود. کارگاه بنسان تلچوم (نمایش آیینی کره) نیز در سومین روز جشنواره به کار خود پایان می‌دهد.

