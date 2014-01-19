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۲۹ دی ۱۳۹۲، ۱۹:۳۴

هفته بیست و دوم لیگ برتر؛

تاتنهام مقابل سوانزی به برتری رسید

تاتنهام مقابل سوانزی به برتری رسید

تیم فوتبال تاتنهام با برتری مقابل سوانزی به رده پنجم جدول رده بندی رقابتهای لیگ برتر انگلستان صعود کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال تاتنهام امروز یکشنبه در چارچوب هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر انگلستان با نتیجه 3 بر یک در زمین سوانزی به برتری رسید.

برای تاتنهام در این دیدار، "امانوئل آدبایور" دو بار در دقایق 35 و 71 و "چیکو" (گل به خودی -53) گلزنی کردند.

رقابتهای هفته بیست و دوم با برگزاری دیدار بین تیم های چلسی و منچستریونایتد در حال پیگیری است.

جدول رده بندی:
1- آرسنال 51 امتیاز
2- منچسترسیتی 50 امتیاز
3- چلسی 46 امتیاز - یک بازی کمتر
4- لیورپول 43 امتیاز
5- تاتنهام 43 امتیاز
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18- وستهام 18 امتیاز
19- ساندرلند 18 امتیاز
20- کاردیف سیتی 18 امتیاز

کد مطلب 2217292

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