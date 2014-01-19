تاتنهام مقابل سوانزی به برتری رسید

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال تاتنهام امروز یکشنبه در چارچوب هفته بیست و دوم رقابتهای لیگ برتر انگلستان با نتیجه 3 بر یک در زمین سوانزی به برتری رسید.

برای تاتنهام در این دیدار، "امانوئل آدبایور" دو بار در دقایق 35 و 71 و "چیکو" (گل به خودی -53) گلزنی کردند.

رقابتهای هفته بیست و دوم با برگزاری دیدار بین تیم های چلسی و منچستریونایتد در حال پیگیری است.

جدول رده بندی:

1- آرسنال 51 امتیاز

2- منچسترسیتی 50 امتیاز

3- چلسی 46 امتیاز - یک بازی کمتر

4- لیورپول 43 امتیاز

5- تاتنهام 43 امتیاز

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18- وستهام 18 امتیاز

19- ساندرلند 18 امتیاز

20- کاردیف سیتی 18 امتیاز