"شهابی از جنس نور" گرفتار قضاوت زودهنگام شد/ نمی توانستم سرم را در برف کنم

محمدرضا اسلاملو کارگردان فیلم سینمایی"شهابی از جنس نور" با بیان این مطلب درباره انگیزه های شخصی خود از ساخت این فیلم سینمایی به خبرنگار مهر، گفت: جنگ در سوریه و حوادث تلخی که در این نقطه از خاور میانه رخ داد، جدا از نگاه سیاسی که به این حوادث شده است، به اعتقاد من فاجعه انسانی بود که نمی توان چشم روی این فجایع بست.

به عنوان یک فیلمساز نمی توانستم مانند کبک سرم را در برف کنم

وی در ادامه افزود: من به عنوان فیلمسازی که تمام دوران جنگ ایران و عراق با دوربین وسط میدان جنگ بودم و تصویر می گرفتم از حوادث تلخ آن روزگار به معنای واقعی نمی توانستم مانند کبک سرم را در برف کنم و بی تفاوت از کنار این قضیه عبور کنم. ضمن اینکه جنگ در سوریه یک جنگ گروهی بود که هریک از قدرت های جهان می خواستند از این نابسمانی به نفع منافع خود سهم ببرند. در واقع وقایع سوریه همه دنیا را تحت الشعاع قرار داد.

اسلاملو در ادامه صحبت های خود با اشاره به این مطلب که قدرت های جهان در این سهم خواهی توجهی به فجایع انسانی نداشتند گفت: در میان سهم خواهی قدرت های بزرگ چون آمریکا، عربستان سعودی، روسیه و ... شاهد تصاویر وحشتناک از فجایع انسانی بودیم که رسیدگی به این فجایع، تنها در قالب شعار و حرف های همیشگی سازمان های ضد جنگ و حقوق بشر باقی ماند و من به عنوان یک فیلمساز نمی تواتستم نسبت به این اتفاق ها بی تفاوت باشم.

ساختار "شهابی از جنس نور" با رنگ مایه های مستند ساخته شده است

وی در ادامه افزود: به همین دلیل اول قصد کردم یک فیلم مستند مانند مستند"جعبه سیاه" بسازم اما به معنای واقعی امکان ساخت مستند وجود نداشت چراکه ساخت فیلم مستند در این شرایط مستلزم حضور مستقیم در صحنه است اما شرایط چنین حضوری میسر نبود.به همین دلیل ساختار یک فیلم داستانی را با رنگ مایه های مستند انتخاب کردم.

این کارگردان در ادامه متذکر شد: برای رسیدن به داستان"شهابی از جنس نور" موضوعات مختلف چون جنگ سی و سه روزه، حزب الله لبنان، موقعیت ایران در منطقه و حتی موقعیت مردم فلسطین که در این شرایط به فراموشی سپرده شده اند را مورد بررسی قرار دادم و همه موضوعات که از جنس مستند بودند را مانند نخ تسبیح کنار هم گذاشتم و به داستان این فیلم سینمایی رسیدم.

اعتقاد به منجی و امدادهای غیبی از جمله فصل های این فیلم است

کارگردان فیلم "شهابی از جنس نور" درباره فصل های مختلفی که در این فیلم مطرح شده است گفت: اعتقاد به منجی و امدادهای غیبی از جمله فصل هایی است که در این فیلم سینمایی به شکل گذرا مطرح شده است. در بخشی از این فیلم که به وجود منجی پرداخته شده است از یک سرباز آمریکایی دلایل حضورش در منطقه پرسیده می شود که او در پاسخ می گوید جنگ و ظلم در این منطقه به مرحله ای می رسد که منجی ظهور می کند. البته اعتقاد به ظهور منجی در ادیان مختلف آمده و در دین مسیح هم در مکاشفات یوحنا به این موضوع اشاره شده البته دین اسلام به دلیل کامل بودن تاکید موکد روی ظهور منجی کرده است و اصولا وعده ظهور امام زمان(عج) را داده است.

اسلاملو در پاسخ به این سئوال که موضوع امداد غیبی در این فیلم چگونه بیان شده است گفت: امید به کمک پروردگار به نوعی جزئی از ذات بشر است و همه انسان ها با هر دین و مسلک و اعتقادی به این نیروی الهی اعتقاد راسخ دارند و این نیرو همان امداد غیبی است. حال اینکه آنچه به عنوان امداد غیبی در فیلم مطرح شده مربوط به کمک های پروردگار در جنگ در این منطقه است که به شکل گذرا به آن پرداخته شده است.

حاشیه های "لاله" دامن فیلم مرا گرفت

وی در ادامه متذکر شد: البته نمی توانستیم بیش از این به امداد غیبی بپردازیم چراکه پرداخت به موضوعاتی از این دست مانند راه رفتن بر لبه تیغ است به همین دلیل همانطور که گفتم به شکل گذرا تعریف می شود و به هیچ عنوان در فیلم محوریت ندارد. البته مسئله امداد غیبی در جنگ سی و سه روزه در کتابی با نام"وعده صادق" که نوشته یک روحانی جوان عراقی است آمده و خاطرات افراد بسیاری در این کتاب طرح شده است و من هم این کتاب را در داستان آورده ام.

محمدرضا اسلاملو کارگردان فیلم سینمایی"شهابی از جنس نور" درباره این نکته که تولید این فیلم با حاشیه هایی مواجه بوده و پایین بودن کیفیت تولید و کارگردانی فیلم نیز مطرح شده است گفت: هنوز هیچ کس این فیلم را ندیده و نمی تواند پیش داوری کند به همین دلیل معتقدم این فیلم سینمایی گرفتار اظهارنظر زود هنگام ژورنالیستی شده است. اما در کنار این جوسازی ها نمی توان منکر شد حاشیه هایی که برای فیلم "لاله" در مرکز گسترش سینمای مستند و داستانی پیش آمد تا اندازه ای بر "شهابی از جنس نور" نیز تاثیر گذاشت.

وی در پایان افزود: با وجود همه قضاوت های زود هنگامی که درباره فیلم می شود اما من به شخصه با جان و دل در این پروژه سینمایی کار کردم و اندازه یک دستیار کارگردان دستمزد گرفته ام ولی مطمئن هستم که فیلم قابل دفاعی ساخته ام. ضمن اینکه اگر داوران نگاه دقیقی به "شهابی از جنس نور" داشته باشند فکر می کنم بازی امین زندگانی و فیلمبرداری علی محمد قاسمی در سی و دومین جشنواره فیلم فجر دیده خواهد شد.