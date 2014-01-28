عوامل بروز تنش در روابط آمریکا و روسیه/ مسکو "اسنودن" را تحویل نمی دهد

پروفسور "ویتالی نامکین" رئیس انستیتوی شرق شناسی و آکادمی علوم روسیه در پاسخ به سوال خبرگزاری مهر در مورد تنش های به وجود آمده بین واشنگتن و مسکو به دلیل پناهنده شدن "ادوارد اسنودن" عامل افشای جاسوسی اطلاعاتی آمریکا به روسیه گفت: تنش هایی در روابط بین روسیه و آمریکا و غرب همچنان وجود دارد. مسئله اصلی که این تنش ها را به وجود آورده اسنودن نیست بلکه مسئله سپر دفاع موشکی آمریکا است. در این میان توسعه ناتو و یک سری مسائل دیگر از جمله فهرست ماگنیتسکی نیز موثر است. سرگئی ماگنیتسکی کسی است که متهم به فساد مالی بود و در روسیه درگذشت.

وی افزود: مدافعین حقوق بشر بر این باورند که به موقع به وی کمک رسانی نشده و به همین خاطر در زندان فوت کرده است. پزشک معالج او مجازات شده اما ایالات متحده آمریکا این مسئله را بسیار بزرگ جلوه داد. همزمان آمریکا وارد مسئله شد و به دخالت پرداخت. در رابطه با همین قضیه آمریکایی ها فهرستی از قضات و وکلا ایجاد و اعلام کردند که همه آنها در کشته شدن ماگنیتسکی متهم هستند. این افراد اجازه نداشتند به آمریکا سفر کنند. ما معتقدیم که این اقدام مداخله در امور داخلی روسیه است.

نامکین یادآور شد: ما نیز در اقدامی متقابل فهرستی به همان صورت علیه آمریکا ایجاد کردیم. در این فهرست لیست افرادی که از نظر روسیه حقوق بشر را نقض کرده اند به ویژه در زمینه افرادی که در آمریکا بچه هایی از روسیه به فرزندی گرفته بودند وجود دارد. طبق قانون جدید آمریکایی ها اجازه ندارند فرزندان روسی را به فرزند خواندگی بپذیرند. از آنجایی که نماینده دولت نیستم خیلی صریح می گویم که این اقدام دولت را نمی پسندم. اما روسیه و مردم روسیه از این قانون حمایت کردند. متاسفانه تعداد فرزندان بدون سرپرست در روسیه زیاد است و این اقدام روس ها در مخالفت با آمریکا سبب شد که خود مردم هزینه ای را بپردازند که خانواده های روس بچه ها را به فرزند خواندگی قبول کنند و به عبارتی خود آنها از فرزندانشان حمایت کنند.

به گفته رئیس انستیتوی شرق شناسی روسیه واکنش آمریکا به این قضیه خیلی تند بود. وی اظهار داشت: بعد از این مسئله، قضیه اسنودن پیش آمد. تا جایی که من مطلع هستم دو طرف نمی خواهند تنش ها را به خاطر مسئله اسنودن شدت دهند. اگر کشوری اکنون پیدا شود که حاضر باشد اسنودن را بپذیرد، احتمالا اسنودن به آنجا می رود و اگر هیچ کشوری در این میان پیدا نشود دولت ما با پرسش سختی رو به رو می شود و باید انتخاب کند که پناهندگی وی را تمدید کند یا خیر. اما قدر مسلم هیچ کس وی را به آمریکا نمی فرستد.

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فریدون ناعمی