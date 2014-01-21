۱ بهمن ۱۳۹۲، ۹:۱۱

تقابل کریمی با پرسپولیسی‌ها در فرودگاه/ خوش و بش از پشت شیشه!

علی کریمی و بازیکنان تیم فوتبال تراکتورسازی تبریز روز دوشنبه دقایقی با بازیکنان پرسپولیس در فرودگاه خوش و بش کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، بازیکنان و کادر فنی تیم تراکتورسازی تبریز که روز دوشنبه برای برگزاری بازی با راه‌آهن سورینت عازم تهران بودند، هنگام ورود به سالن انتظار فرودگاه شهید مدنی تبریز با بازیکنان تیم پرسپولیس مواجه شدند. به همین خاطر بازیکنان دو تیم از پشت شیشه دقایقی را با هم به گفتگو پرداختند.

تراکتورسازی تبریز امروز سه‌شنبه در چارچوب مرحله یک‌چهارم نهایی جام حذفی در تهران به مصاف راه‌آهن می‌رود. پرسپولیس هم امروز در تبریز در چارچوب مسابقات هفته بیست و چهارم لیگ برتر میهمان تیم گسترش فولاد است.

