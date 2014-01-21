به گزارش خبرگزاری مهر، در این اجرا كه در بخش جنبی جشنواره صورت می گیرد سالار عقیلی به همراه گروه «راز و نیاز» متشكل از حریر شریعتزاده نوازنده پیانو و دف، بابک میرزایی نوازنده عود، محمدرضا اسکندری نوازنده تار باس، فردین لاهورپور نوازنده نی، کامران منتظری نوازنده تمبک، علی خشتی نژاد نوازنده تار، حسین محمودی مجد نوازنده سنتور و آرش کامور نوازنده کمانچه روی صحنه می رود و قطعاتی از ساخته های روح الله خالقی، سعید فرجپوری، آرش كامور، علی اكبر قربانی و حسین دریایی را اجرا می كند.

این گروه در بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر قطعاتی چون «خاك مهرآیین» به آهنگسازی علی اكبر قربانی با شعری از اسماعیل امینی، «خوشه چین» به آهنگسازی روح الله خالقی با شعری از كریم فكور، «شكایت دل» به آهنگسازی سعید فرجپوری با شعری از مولانا، «بهار دلنشین» به آهنگسازی روح الله خالقی با شعری از بیژن ترقی، «به اصفهان رو» به آهنگسازی علیرضا دریایی، «شب طوفان» به آهنگسازی آرش كامور با شعری از روح الله ابهری، «تو كجایی» به آهنگسازی آرش كامور با شعری از علیرضا بدیع و «سبوی تشنه» به آهنگسازی آرش كامور و شعری از اخوان ثالث را خواهند نواخت.

سالار عقیلی سال گذشته نیز به همراه اركستر سمفونیك تهران در بیست و هشتمین جشنواره موسیقی فجر نیز به روی صحنه رفت.

بیست و نهمین جشنواره بین المللی موسیقی فجر 24 بهمن تا یکم اسفند به دبیری حسن ریاحی برگزار می‌شود.

