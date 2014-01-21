ضربات سنگین به تروریستها در حومه دمشق/ صدها عضو گروههای مسلح تسلیم ارتش شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری رسمی سوریه، ارتش سوریه در ادامه عملیات خود در مناطق کارگری عدرا، دوما و حرستا در حومه دمشق شماری از تروریستهای جبهه النصره را به هلاکت رساند.

همچنین ارتش با گروه تروریستی موسوم به جبهه اسلامی در منطقه عدرا درگیر شد و شمار زیادی از آنها را به هلاکت رساند. نیروهای امنیتی همچنین در منطقه دوما تمامی اعضای یکی از گروههای تروریستی را به هلاکت رساندند و تجهیزات جنگی آنها را منهدم کردند.

در منطقه سرغایا در حومه دمشق نیز دو گروه تروریستی که یکی از آنها احرار الشام بوده با هم درگیر شدند و شماری از آنها کشته و زخمی شدند.

دیگر تحولات امنیتی سوریه به شرح زیر است:

- صدها عضو گروههای مسلح در مناطق بیبلا و بیت سحم با ابراز ندامت از حضور در گروههای تروریستی، تسلیم ارتش سوریه شدند. اعضای این گروههای تروریستی با اعلام پشیمانی از عضویت در گروههای تروریستی تاکید کرده اند دیگر تحمل جنایات سرکردگان گروههای تروریستی را علیه غیرنظامیان نداشته اند و پیش از ورود به این گروهها توسط برخی سرکردگان خود فریب خورده بودند.

- ارتش سوریه با حمله به مخفیگاههای تروریستها در مناطق القرابیص و القیصرجنوبی در حمص شمار زیادی از اعضای گروههای تروریستی را به هلاکت رساند.

- تلاش تروریستها برای حمله به مناطق السید علی و الحمیدیه در استان حلب با دخالت ارتش سوریه ناکام ماند. در این عملیات شماری از تروریستها کشته و زخمی شدند.

- نیروهای امنیتی سوریه به مخفیگاههای گروههای تروریستی در استان درعا و حومه آنها حمله کردند و شمار زیادی از تروریستها را کشته و تسلیحات جنگی آنها را منهدم کردند. در حمله خمپاره ای تروریستها به مناطق مسکونی درعا یک کودک زخمی شد.

- ارتش سوریه با اعضای گروههای تروریستی النصره و احرار الشام در استان دیر الزور درگیر شد و شماری از آنها را به هلاکت رساند. در این عملیات تونلی که تروریستها از آن برای حمل و نقل تسلیحات و عبور نیروها استفاده می کردند منهدم شد.

- نیروهای امنیتی بیش از 75 عضو گروههای تروریستی با تابعیت سعودی، لیبیایی، مصری، تونسی و اردنی را در حومه ادلب به هلاکت رساندند.

- ارتش سوریه از نفوذ یک گروه تروریستی به منطقه الشیروبیم در حومه دمشق جلوگیری کرد و در این حمله شماری از تروریستها کشته و زخمی شدند. اکثر تروریستهای کشته شده در این عملیات تابعیت خارجی داشتند و به همراه آنها موشک اندازهای ساخت رژیم صهیونیستی کشف شد.

- حمله خمپاره ای تروریستها به منطقه صیدانایا در حومه دمشق تلفات جانی در پی نداشت.