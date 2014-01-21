سرریز شدن سد پیشین در جنوب سیستان و بلوچستان/ 60 میلیون مترمکعب آب به ذخیره آبی استان افزوده شد

احمد عاقبت بخیر با بیان اینکه بارندگی های اخیر 60 میلیون متر مکعب آب به ذخایر آبی و سد های جنوب استان افزوده است در گفتگو با مهر اذعان داشت: ظرفیت سد پیشین به میزان 175 میلیون متر مکعب در حال حاضر تکمیل است و مقدار زیادی آب نیز از تاج این سد به صورت سر ریز خارج شده است.

وی ابراز داشت: بارندگی های اخیر موجب افزایش ذخیره تمامی سد های جنوبی استان شد و 32 میلیون متر مکعب آب به ذخیره آبی سد پیشین افزود.

وی ادامه داد: بارندگی های چند روز گذشته همچنین موجب افزوده شدن 3 میلیون متر مکعب آب به سد خیرآباد، 21 میلیون متر مکعب آب به ذخیره سد زیردان، میزان 4 میلیون متر مکعب آب به سد شی کلک و 500 هزار متر مکعب آب به سد ماشکید علیا شد.

عاقبت بخیر اظهار داشت: در حال حاضر ظرفیت سد های خیرآباد به 17 میلیون متر مکعب، سد زیردان به 125 میلیون متر مکعب، سد شی‌کلک به 10 میلیون متر مکعب و سد ماشکید علیا به 64 میلیون متر مکعب رسیده است.

وی بیان داشت: میزان بارندگی‌ها از ابتدای سال آبی و از مهرماه سال جاری تا کنون نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 46 درصد افزایش داشته است.