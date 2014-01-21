  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۱:۵۵

بر اثر بارندگی های اخیر/

سرریز شدن سد پیشین در جنوب سیستان و بلوچستان/ 60 میلیون مترمکعب آب به ذخیره آبی استان افزوده شد

سرریز شدن سد پیشین در جنوب سیستان و بلوچستان/ 60 میلیون مترمکعب آب به ذخیره آبی استان افزوده شد

زاهدان - خبرگزاری مهر: مدیرعامل آب منطقه‌ای سیستان و بلوچستان گفت: بارندگی های چند روز گذشته در جنوب استان موجب سرریز شدن آب از سد پیشین و افزایش قابل توجه ذخایر آبی و سد های استان شد.

احمد عاقبت بخیر با بیان اینکه بارندگی های اخیر 60 میلیون متر مکعب آب به ذخایر آبی و سد های جنوب استان افزوده است در گفتگو با مهر اذعان داشت: ظرفیت سد پیشین به میزان 175 میلیون متر مکعب در حال حاضر تکمیل است و مقدار زیادی آب نیز از تاج این سد به صورت سر ریز خارج شده است.

وی ابراز داشت: بارندگی های اخیر موجب افزایش ذخیره تمامی سد های جنوبی استان شد و 32 میلیون متر مکعب آب به ذخیره آبی سد پیشین افزود.

وی ادامه داد: بارندگی های چند روز گذشته همچنین موجب افزوده شدن 3 میلیون متر مکعب آب به سد خیرآباد، 21 میلیون متر مکعب آب به ذخیره سد زیردان، میزان 4 میلیون متر مکعب آب به سد شی کلک و 500 هزار متر مکعب آب به سد ماشکید علیا شد.

عاقبت بخیر اظهار داشت: در حال حاضر ظرفیت سد های خیرآباد به 17 میلیون متر مکعب، سد زیردان به 125 میلیون متر مکعب، سد شی‌کلک به 10 میلیون متر مکعب  و سد ماشکید علیا به 64 میلیون متر مکعب رسیده است.

وی بیان داشت: میزان بارندگی‌ها از ابتدای سال آبی و از مهرماه سال جاری تا کنون نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 46 درصد افزایش داشته است.

 

کد مطلب 2218444

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها