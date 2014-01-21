ناوهای آمریکایی در مرز روسیه مستقر می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، در حالیکه "ولادیمیر پوتین" رئیس جمهور روسیه، وعده داده که مسکو به هر نحو ممکن امنیت بازی های المپیک زمستانی را تامین می کند اما، ایتارتاس به نقل از دریادار "جان کربی" از تصمیم واشنگتن برای اعزام دو ناو به دریای سیاه برای استفاده در مواضع اضطراری خبر داده است.

به گفته کربی، آمریکا همچنین چند هواپیما نیز در آلمان مستقر کرده تا تخلیه افراد حاضر در سوچی در صورت بروز تهدیدهای امنیتی در سریعترین زمان ممکن انجام شود.

در همین رابطه روز گذشته، وزارت دفاع آمريکا به روسيه پيشنهاد داد، آماده است برای حفظ امنيت بازيهای المپيک زمستانی که قرار است ماه آينده در شهر سُوچی روسيه برگزار شود، به طور کامل با آن کشور همکاری کند.

بر اساس این گزارش، پوتین برای برگزاری بدون دردسر بازی های المپیک زمستانی، دستورات امنیتی صادر کرده که به موجب آن پلیس روسیه بصورت آماده باش درآمده و تدابیر امنیتی در سوچی نیز افزایش یافته بطوریکه دسترسی به این شهر در سواحل دریای سیاه با دشورای های زیادی همراه است.

به نوشته رویترز، موفقیت یا شکست در برگزاری مسابقات المپیک تا حد زیادی در مشروعیت پوتین تاثیر خواهد گذاشت. البته تدابیر امنیتی در روسیه بعد از انفجارهای شهر ولگوگراد که 34 کشته برجا گذاشت افزایش یافته بود اما از امروز سه شنبه این تدابیر شدیدتر شده اند.

تدابیر امنیتی در روسیه در حالی شدت می یابند که "دکو عمراف" رهبر افراطیون حاضر در قفقاز، از نیروهای خود خواسته تا تمام توان خود را برای جلوگیری از برگزاری مسابقات المپیک در سوچی به کار بگیرند.

در همین رابطه از روز هفتم ژانویه، تمام افرادی که مسئول تامین امنیت میهمانان شرکت کننده در بازی های المپیک زمستانی هستند، به حال آماده باش درآمده اند. هزارن پلیس و ماموران وزارت کشور روسیه در حال اعزام به سوچی هستند تا امنیت بازی های المپیک را که از تاریخ 7 فوریه آغاز می شود تامین کنند.

افراطیون حاضر در منطقه قفقاز که تعدادی از آنها برای کمک به القاعده به سوریه سفر کرده اند، در حال برنامه ریزی برای برهم زدن اوضاع امنیتی روسیه هستند و اخباری نیز در رابطه با نقش عربستان در تحریک این گروه های افراطی منتشر شده و همین امر نگرانی های زیادی را در خصوص امنیت باری های المپیک به وجود آورده است.