سید رضا افتخاری سرپرست کمیته فوتسال در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص تناقض در خبر پخش زنده دیدار گیتی پسند اصفهان با دبیری تبریز در هفته هجدهم لیگ فوتسال اظهار داشت: تدابیر لازم برای پخش زنده این مسابقه انجام شده و این دیدار حساس روز جمعه این هفته از طریق شبکه ورزش پخش می‌شود.

وی افزود: من عصر روز دوشنبه با صادقی (مدیر شبکه ورزش) صحبت کردم. صادقی به من گفت کنداکتور شبکه ورزش پُر است ولی آنرا برای دیدار گیتی پسند با دبیری خالی می‌کنیم. به همین دلیل این مسابقه ساعت 17:30 روز جمعه پخش زنده خواهد شد.

سرپرست کمیته فوتسال تاکید کرد: با هماهنگی‌های صورت گرفته از این هفته تا پایان لیگ فوتسال، یک مسابقه به صورت زنده در شبکه ورزش پخش می‌شود.

پیش از این عنوان شده بود که مسابقه گیتی پسند با دبیری تبریز از شبکه سوم سیما پخش می‌شود. در حال حاضر تیم دبیری تبریز با 43 امتیاز در صدر جدول قرار دارد و تیم گیتی پسند با 37 امتیاز در جایگاه دوم جدول جای دارد.