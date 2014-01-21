  1. حوزه و دانشگاه
۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۲:۳۸

با اضافه شدن 11 دانشگاه

مهلت شرکت در فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت تمدید شد

مهلت شرکت در فراخوان جذب هیات علمی وزارت بهداشت تمدید شد

مهلت شرکت در فراخوان جذب هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی تا 15 بهمن ماه تمدید شد و متقاضیان می توانند تا تاریخ اعلام شده در فرایند جذب هیات علمی ثبت نام کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، این تمدید با توجه به اضافه شدن يا اعمال تغييرات در اعلام نياز برخي از دانشگاههاي علوم پزشكي، پس از قرار گرفتن در سايت جهت جلوگيري از تضييع حق متقاضيان انجام شده است.

متقاضيان درصورت انتخاب اولويتها و گرفتن كد رهگيري قادر به ويرايش اطلاعات و اولويت‌های خود نیز خواهند بود.

همچنين امكان ثبت نام متقاضيان از طريق تبلت و گوشي تلفن همراه هم ايجاد شده است.

بر اساس اعلام مرکز امور هیات علمی وزارت بهداشت فراخوان موجود مربوط به جذب اعضاي هيات علمي بوده و و فراخوان بورسيه تحصيلي داخل كشور در فرصت دگیری اعلام خواهد شد.

همچنین جدول اعلام نياز دانشگاههاي علوم پزشكي سبزوار، دزفول، گيلان، اروميه، تهران، ايران، كاشان، جهرم، كرمان، تربت حيدريه و شهيدبهشتي به عنوان دانشگاه های جدید بر روي سايت قرار گرفت.

فراخوان جذب هیات علمی در دانشگاه های علوم پزشکی به منظور جذب عضو هیات علمی و تامین نیاز دانشگاه ها اعلام شده است.

کد مطلب 2218524

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