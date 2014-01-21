ارائه راهکارهای منطقی برای افزایش بهره وری دستگاههای اجرایی هنر ذیحسابان است

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه " ادای سوگند رفتار حرفه ای ذیحسابان" با حضور استاندار البرز و مدیران ارشد استانی صبح امروز در استانداری البرز برگزار شد.
سید طاهر طاهری با بیان این مطلب افزود: سازمانهای دولتی باید از ذیحسابان و حسابرسان مالی استفاده کنند تا در بهبود برنامه ریزی های دستگاهها شاهد تاثیرات هرچه بهتر باشیم.
طاهری در ادامه تاکید داشت: منابع مالی، مبنای برنامهریزی کشور هستند و هیچ کاری بدون وجود منابع مالی انجام نخواهد شد، بنابراین نظارت بر مصرف منابع و تطبیق هزینهها بر اساس قوانین و مقررات جزو ملزومات هر دولتی است.
وی افزود: تاثیر حسابرسان و ذیحسابان در کنترل هزینهها، اجرای صحیح بودجه، مصرف بهینه منابع، وحدت رویه در قوانین و مقررات و گزارشهای دهی به موقع میتواند، به مدیران اجرایی و به خصوص به وزارت امور اقتصادی و دارایی کمک فراوانی و همچنین نقش پررنگی در کاهش دیون ذمه دولت داشته باشد و از تبانی در مناقصهها، پیمانکاری صوری، تقلب در پرداخت صورت وضعیتها، ارائه صورتحساب مازاد یا اشتباه، عدم تحقق درآمدها، تقلب و فساد در قراردادها جلوگیری کند از این رو نقش و جایگاه ذیحسابان در دستیابی به عدالت اجتماعی مورد نظر دولت را مشخص کند.
ذی حسابان و حسابرسان مالی در مصرف بهینه منابع نقش پررنگی دارند
استاندار البرز با اشاره به نقش ذیحسابان مالی در مصرف بهینه منابع اظهار داشت: ذیحسابان و حسابرسان مالی در مصرف بهینه منابع نقش بسیار مهمی دارند و موجب بهبود برنامه های دستگاهها میشوند.
این مسئول خاطرنشان کرد: ذیحسابان و حسابرسان مالی موجب افزایش کنترلهای داخلی شده و به وحدت رویه در اجرای مقررات کمک میکنند علاوه بر این باعث شفافیت مالی، گزارشدهی و پاسخگویی مناسب و دستیابی سازمانهای دولتی به نتایج مندرج در بودجه میشوند.
طاهری با توصیه به ذیحسابان و حسابرسان مالی گفت: ذیحسابان و حسابرسان مالی باید بازدید عینی و کنترل از پروژه ها را بیشتر کنند، و با حضور دایمی در سازمانهای دولتی و نظارت بر پروژهها باعث تسریع در اجرای پروژهها شوند.
استاندار البرز در ادامه یادآور شد: در همین راستا توصیه میشود که سازمان امور اقتصادی و دارایی استان تعداد دستگاههای واگذار شده به ذی حسابان را کاهش داده تا آنها زمان بیشتر و مناسبتری برای نظارت داشته باشند.
طاهری تاکید کرد: سازمانهای دولتی از حضور ذیحسابان و حسابرسان مالی به عنوان مشاوران مالی بهره بیشتری بگیرند. از سوی دیگر تعامل بیشتر و مثبت ذیحسابان و حسابرسان با مدیران سازمانها و آموزش آنان در خصوص تهیه و ارائه اطلاعات لازم سازمانهای دولتی برای بودجهبندی آتی آن سازمانها ، میتواند کمکی شایان در بهبود برنامهریزی آتی دستگاهها داشته باشد.
طاهری: گزارش های ذی حسابان و حسابرسان مالی در ارزشیابی مدیران و عملکرد سازمان های دولتی موثر است
وی اظهار داشت: ذیحسابان و حسابرسان بایستی در فعالیتهای خود در درجه اول "خداوند متعال را ناظر بر اعمال خود بدانند" و از نظر مالی و شغلی استقلال کامل داشته باشند، به گونهای که هیچ وابستگی به سازمان نظارت شونده احساس نکنند.
طاهری افزود: باید از گزارشهای ارائه شده توسط ذیحسابان و حسابرسان مالی در ارزشیابی مدیران و ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی استفاده بیشتری شود.
استاندار البرز افزود: "وزارت امور اقتصادی و دارایی" با برگزاری سمینارها، و اطلاع رسانی نقش ذیحسابان و حسابرسان مالی را روشنتر ساخته است و سازمانهای دولتی باید به استفاده کافی از تخصص آنان ترغیب شوند.
وی افزود: با توجه به نقش کنترل عینی ذیحسابان بر پروژهها و ایرادهای موجود در امر نظارت، بودجهبندی سنتی هرچه سریعتر جای خود را به بودجهریزی عملیاتی بدهد.
طاهری در پایان عنوان کرد: ذیحسابان باید مفاد بخشنامه ها و ضوابط اجرایی بودجه را رعایت کنند و پیگیر مشکلات دستگاههای اجرایی باشند ضمن اینکه ارتباط مستمر و دوسویه با مدیران دستگاههای اجرایی نباید مورد غفلت قرار گیرد.
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