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۱ بهمن ۱۳۹۲، ۱۴:۰۶

حضور عجیب لوکا در ورزشگاه تختی/ بوناچیچ سرمربی تراکتور می‌شود؟

حضور عجیب لوکا در ورزشگاه تختی/ بوناچیچ سرمربی تراکتور می‌شود؟

لوکا بوناچیچ سرمربی پیشین تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان برای تماشای بازی تراکتورسازی با راه آهن در ورزشگاه تختی حضور دارد.

به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال تراکتورسازی تبریز با راه آهن از ساعت 14 امروز سه شنبه در ورزشگاه تختی تهران به مصاف هم می‌روند. این مسابقه در چارچوب مرحله یک چهارم نهایی جام حذفی برگزار خواهد شد.

پیش از شروع این مسابقه، لوکا بوناچیچ به ورزشگاه تختی آمد تا این مسابقه را از نزدیک تماشا کند. به نظر می‌رسد بوناچیچ گزینه سرمربیگری تیم تراکتورسازی تبریز باشد و مسئولان این باشگاه، مذاکراتی را هم با وی انجام داده‌اند.

این در حالی است که جمشید نظمی مدیرعامل باشگاه تراکتورسازی هم صبح امروز از تبریز به تهران آمده است. مجید جلالی سرمربی تراکتورسازی اوایل این هفته از سرمربیگری تراکتورسازی استعفا کرد و در حال حاضر غلامرضا باغ آبادی تا مشخص شدن سرمربی جدید، سرپرست فنی این تیم است.

کد مطلب 2218635

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