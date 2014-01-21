واکنش شخصیتهای لبنانی به انفجار حاره حریک ضاحیه بیروت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، ولید جنبلاط رئیس جبهه مبارزه ملی لبنان اعلام کرد: انفجاری که در خیابان العریض در منطقه حاره حریک ضاحیه بیروت رخ داد محکوم است.

وی با اشاره به احتمال افزایش انفجارها در لبنان افزود: لبنان وارد حلقه دیوانه واری شده و گروههای تکفیری اقدامات تروریستی خود را تشدید کرده اند.

جنبلاط گفت: همبستگی امنیتی مهمتر از همبستگی دولتی است و باید همه روزنه های امنیتی و مرزی بسته شود زیرا مرزهای باز با سوریه سبب ورود این عناصر از سوریه می شود. باید خودمان را حفظ کنیم.

وی افزود: بیماری روانی سیاسی و اعتقادی از سوی کسانی که خود را مبلغ می خوانند بنا شده است و وجهه اسلام را به بهانه شعار جهاد خدشه دار می کنند. این جهاد نیست بلکه مخالفت با اسلام است. تحلیل کافی نیست بلکه باید بر شیوه های تربیتی و اسلامی در مساجد و مدارس تجدید نظر شود تا جلوی این پدیده گرفته شود. این پدیده قبلا سبب ویرانی پاکستان و افغانستان شده است و سپس به کشورهای عربی منتقل شده است.

تمام سلام نخست وزیر مامور تشکیل کابینه لبنان نیز ضمن ابراز انزجار از این انفجار آن را اقدامی تروریستی کینه توزانه خواند و خواستار مقابله با آن از رهگذر تحکیم جبهه داخلی شد.

وی افزود: بار دیگر دست ترور شهروندان را در منطقه ای از لبنان عزیز هدف قرار داد و این در راستای حلقه های فتنه با هدف بی ثباتی لبنان و ضربه زدن به وحدت ملی و ثبات داخلی آنهاست. اصرار بر تکرار اقدامات در مکانی که قبلا در آن دست به انفجار زده شده است نهایت هوشیاری و حکمت و تحکیم جبهه داخلی را طلب می کند.

تمام سلام از نیروهای امنیتی خواست که تدابیر لازم را برای مقابله با عاملان و طراحان این انفجار به عمل آورند.

طلال ارسلان رئیس حزب دموکراتیک لبنان ضمن محکوم کردن این انفجار اعلام کرد: بازی کردن با اولویتهای ملی به حساب امنیت مردم کافی است. مقاومت تاوان پایداری خود را می دهد.

محمد قبانی عضو فراکسیون المستقبل ضمن محکوم کردن انفجار این حوادث را بی ارتباط با حوادث سوریه ندانست.

از سوی دیگر شبکه المیادین اعلام کرد: سفارت آمریکا با صدور بیانیه ای انفجار حاره حریک در ضاحیه بیروت را محکوم کرده است.

پترس حرب نماینده پارلمان لبنان ضمن ابزار انزجار گفت: این جنایت در ادامه درگیری ها در منطقه و در راستای بی ثبات کردن لبنان است و باید دولت به سرعت تشکیل شود که در برابر این اقدامات ایستادگی شود.

عاصم عراجی عضو فراکسیون المستقبل نیز این انفجار را محکوم کرد و هدف آنرا را از بین بردن فضای مثبت ایجاد شده برای تشکیل کابینه لبنان دانست.

یاسین جابر عضو فراکسیون آزادی و توسعه لبنان نیز اعلام کرد: دست ترور میان مناطق مختلف حرکت می کند و افراد بی گناه را هدف قرار می دهد و پس از انفجار سفارت ایران و طرابلس و بئر العبد و الرویس مجددا حاره حریک هدف قرار گرفته است.

وی افزود: این دستان جنایتکار میان مناطق مختلف تفاوتی قائل نمی شود و همه طوایف را هدف قرار می دهد. تروریسم جهان و منطقه عربی را هدف قرار داده است و قصد دارد که در لبنان ریشه کند و جز با وحدت ملی نمی توان بر آن غلبه کرد. هدف این انفجار از بین بردن تلاشها برای تشکیل دولت وحدت ملی است.

جنبش امل لبنان نیز با صدور بیانیه ای اعلام کرد: باید برای مقابله با جنایات طرح ملی فراگیر اتخاذ شود و هوشیارانه عمل شود.

عبدالامیر قبلان معاون شورای اسلامی شیعیان لبنان نیز ضمن ابراز انزجار از این انفجار آن را اقدامی زبونانه و پست توصیف کرد.

این اقدام بزدلانه هوشیاری و بیداری هر چه بیشتر ما را طلب می کند.